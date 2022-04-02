Atwasat

سريلانكا تنشر قوات لقمع التظاهرات بعد فرض حظر تجول لمدة 36 ساعة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 02 أبريل 2022, 09:56 مساء
سريلانكا تنشر قوات لقمع التظاهرات بعد فرض حظر تجول لمدة 36 ساعة
انتشار قوات مسلحة في كولومبو. (أـ ف ب)
alwasat radio

انتشرت قوات مسلحة تتمتع بصلاحيات واسعة لاعتقال مشتبه بهم في سريلانكا، السبت، بعد ساعات من إعلان الرئيس غوتابايا راجاباكسا، حالة الطوارئ بسبب تصعيد الاحتجاجات ضده. 

أعلن راجاباكسا حالة الطوارئ، مساء الجمعة، غداة محاولة مئات المتظاهرين اقتحام منزله للاحتجاج على نقص الغذاء والوقود والأدوية، وفق «فرانس برس». 

«حماية النظام العام، والمحافظة على الإمدادات»
وبرر الرئيس قراره بـ«حماية النظام العام، والمحافظة على الإمدادات والخدمات الضرورية لحياة المجتمع».  وسبق أن نشر جنود يحملون أسلحة آلية لمراقبة الحشود في محطات الوقود وأماكن أخرى، لكن تمت زيادة عددهم السبت. 

وقال مسؤول في الشرطة: «قبل حالة الطوارئ، لم يكن الجيش يستطيع التصرف بمفرده وكان عليه أن يلعب دورًا داعمًا للشرطة، لكن منذ الجمعة أصبح يعمل بمفرده ولديه مزيد الصلاحيات». 

-  سريلانكا تنشر «قوات» لمواجهة تصاعد الاحتجاجات ضد الرئيس غوتابايا
- رئيس سريلانكا سيطلب مساعدة صندوق النقد لمواجهة خطر الإفلاس

تأتي هذه الخطوات قبل احتجاجات مناهضة للحكومة مقرر إجراؤها الأحد، حيث حث نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الناس على الاحتجاج خارج منازلهم. 

وتواجه الدولة، التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة، نقصًا حادًا في السلع الأساسية، وارتفاعًا كبيرًا في الأسعار وانقطاعًا طويلًا للتيار الكهربائي، في أسوأ أزمة اقتصادية منذ استقلالها العام 1948. 

وتفاقمت الأزمة في سريلانكا بسبب جائحة «كوفيد-19»، التي قضت على السياحة، وأوقفت التحويلات المالية التي يرسلها السريلانكيون العاملون في الخارج، وفرضت السلطات حظرًا واسعًا على الصادرات في محاولة لتوفير العملة الأجنبية. 

سوء الإدارة الحكومية وتراكم الاقتراض 
كذلك يعتبر الكثير من الاقتصاديين أن الأزمة تفاقمت بسبب سوء الإدارة الحكومية وتراكم الاقتراض لسنوات، والتخفيضات الضريبية غير المدروسة. وفي وقت مبكر من صباح السبت، رُفع حظر تجول فرض لليلة الثانية الجمعة. 

واحتشد مئات الرجال والنساء، ليل الخميس الجمعة، أمام منزل جوتابايا راجاباكسا الخاص في العاصمة وطالبوه بالتنحي، قبل أن تطلق الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريقهم.

وأضرمت الحشود النار في حافلتين للجيش، وسيارة رباعية الدفع تابعة للشرطة، وألقت الحجارة على عناصر الشرطة. وندد مكتب الرئيس، الجمعة، بمتظاهرين أرادوا استحداث «ربيع عربي»، على حد قوله.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هواة أوكرانيون يقتحمون ميدان الحرب ضد روسيا عبر تصنيع «درونز» فتاكة

هواة أوكرانيون يقتحمون ميدان الحرب ضد روسيا عبر تصنيع «درونز» فتاكة
«أدرينالين» مع هادي لارتيست

«أدرينالين» مع هادي لارتيست
لماذا ألغت الولايات المتحدة تجربة الصاروخ البالستي العابر للقارات «مينيتمان 3»؟

لماذا ألغت الولايات المتحدة تجربة الصاروخ البالستي العابر للقارات «مينيتمان 3»؟
«هذا المساء»: مرتزقة يغادرون وكرسي المبعوث الأممي لا يزال شاغرا

«هذا المساء»: مرتزقة يغادرون وكرسي المبعوث الأممي لا يزال شاغرا
هدنة شهرين في اليمن تبدأ اليوم في السابعة مساء

هدنة شهرين في اليمن تبدأ اليوم في السابعة مساء
اقتصاد بلس (حلقة 30)

اقتصاد بلس (حلقة 30)
مقابلة خاصة | فتحي باشاغا

مقابلة خاصة | فتحي باشاغا
سريلانكا تعلن حظر تجول 36 ساعة لمواجهة الاضطرابات

سريلانكا تعلن حظر تجول 36 ساعة لمواجهة الاضطرابات
فتة ريش وسلطة سبانخ على مائدتك في ثاني أيام رمضان

فتة ريش وسلطة سبانخ على مائدتك في ثاني أيام رمضان
العراق يسجل في مارس أعلى إيرادات مالية من النفط منذ 1972

العراق يسجل في مارس أعلى إيرادات مالية من النفط منذ 1972
مسؤول أميركي: روسيا ستصبح «اقتصادا مغلقا»

مسؤول أميركي: روسيا ستصبح «اقتصادا مغلقا»
كاركاتير حليم - المواطن والأسعار في رمضان!

كاركاتير حليم - المواطن والأسعار في رمضان!
سورية تعلن غدا السبت أول أيام شهر رمضان.. والأردن تؤكد تعذر رؤية الهلال

سورية تعلن غدا السبت أول أيام شهر رمضان.. والأردن تؤكد تعذر رؤية الهلال
السعودية والإمارات والعراق وقطر تعلن السبت أول أيام رمضان.. وعمان تؤكد تعذر رؤية الهلال

السعودية والإمارات والعراق وقطر تعلن السبت أول أيام رمضان.. وعمان تؤكد تعذر رؤية...
الرئيس الأميركي: أكثر من 30 بلدا ستلجأ أيضا الى احتياطها النفطي الاستراتيجي

الرئيس الأميركي: أكثر من 30 بلدا ستلجأ أيضا الى احتياطها النفطي الاستراتيجي
كاركاتير خيري - بوتين والغاز الروسي

كاركاتير خيري - بوتين والغاز الروسي
3 دول آسيوية تعلن عدم ثبوت رؤية الهلال والأحد أول أيام رمضان

3 دول آسيوية تعلن عدم ثبوت رؤية الهلال والأحد أول أيام رمضان
كريس روك رفض توقيف الشرطة لويل سميث

كريس روك رفض توقيف الشرطة لويل سميث
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
لماذا ألغت الولايات المتحدة تجربة الصاروخ البالستي العابر للقارات «مينيتمان 3»؟
لماذا ألغت الولايات المتحدة تجربة الصاروخ البالستي العابر للقارات...
هواة أوكرانيون يقتحمون ميدان الحرب ضد روسيا عبر تصنيع «درونز» فتاكة
هواة أوكرانيون يقتحمون ميدان الحرب ضد روسيا عبر تصنيع «درونز» ...
العثور على 20 جثة في شوارع مدينة حررتها القوات الأوكرانية قرب كييف
العثور على 20 جثة في شوارع مدينة حررتها القوات الأوكرانية قرب ...
أوكرانيا: دفن قرابة 300 شخص في مقابر جماعية قرب كييف
أوكرانيا: دفن قرابة 300 شخص في مقابر جماعية قرب كييف
ماكرون ينظم أول مهرجان انتخابي قبل 8 أيام من الانتخابات الرئاسية
ماكرون ينظم أول مهرجان انتخابي قبل 8 أيام من الانتخابات الرئاسية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
واشنطن تشعر «بخيبة أمل عميقة» بسبب زيارة الرئيس السوري إلى الإمارات
واشنطن تشعر «بخيبة أمل عميقة» بسبب زيارة الرئيس السوري إلى ......
«الخارجية الروسية»: موسكو باشرت إجراءات «الخروج من مجلس أوروبا»
«الخارجية الروسية»: موسكو باشرت إجراءات «الخروج من مجلس ......
زعيم الشيشان يعلن انتقال ألف متطوع من بلاده إلى أوكرانيا للقتال مع الروس
زعيم الشيشان يعلن انتقال ألف متطوع من بلاده إلى أوكرانيا ......
الجيش الروسي يعلن أنه سيركز من الآن فصاعدا على «تحرير» شرق أوكرانيا
الجيش الروسي يعلن أنه سيركز من الآن فصاعدا على «تحرير» شرق ......
3 دول آسيوية تعلن عدم ثبوت رؤية الهلال والأحد أول أيام رمضان
3 دول آسيوية تعلن عدم ثبوت رؤية الهلال والأحد أول أيام رمضان...
المزيد
ماكرون يلتقي أنصاره في تجمع حاشد وسط اشتداد المنافسة مع لوبن
ماكرون يلتقي أنصاره في تجمع حاشد وسط اشتداد المنافسة مع لوبن...
سريلانكا تنشر قوات لقمع التظاهرات بعد فرض حظر تجول لمدة 36 ساعة
سريلانكا تنشر قوات لقمع التظاهرات بعد فرض حظر تجول لمدة 36 ......
مساعدة وزير الدفاع الأوكراني تعلن «تحرير» كامل منطقة كييف
مساعدة وزير الدفاع الأوكراني تعلن «تحرير» كامل منطقة كييف...
ماكرون ينظم أول مهرجان انتخابي قبل 8 أيام من الانتخابات الرئاسية
ماكرون ينظم أول مهرجان انتخابي قبل 8 أيام من الانتخابات ......
أوكرانيا: دفن قرابة 300 شخص في مقابر جماعية قرب كييف
أوكرانيا: دفن قرابة 300 شخص في مقابر جماعية قرب كييف...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط