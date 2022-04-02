مساعدة وزير الدفاع الأوكراني تعلن «تحرير» كامل منطقة كييف

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مساعدة وزير الدفاع الأوكراني غانا ماليار، السبت، أن الأوكرانيين استعادوا السيطرة على منطقة كييف بكاملها بعد انسحاب القوات الروسية من مدن رئيسية قرب العاصمة.

وقالت ماليار، عبر «فيسبوك»، إن «إيربين وبوتشا وغوستوميل ومنطقة كييف بكاملها حررت من الغزاة»، وفق «فرانس برس».

القوات الروسية تنسحب بسرعة

وأكدت أوكرانيا، السبت، أن القوات الروسية «تنسحب بسرعة» من منطقتي كييف وتشيرنيهيف في شمال البلاد؛ بهدف «تثبيت أقدامها» في الشرق والجنوب، حيث كان من المقرر أن تجرى عمليات إجلاء مدنيين جديدة خلال النهار.

وفر أكثر من ثلاثة آلاف شخص من ماريوبول في حافلات وسيارات خاصة على ما أعلنت السلطات الأوكرانية، بينما استعد الصليب الأحمر، السبت، لمحاولة تنفيذ عملية إجلاء جديدة من هذه المدينة الساحلية المحاصرة والمدمرة بعد فشل محاولة أولى.

القوات الأوكرانية تستعيد السيطرة على «أكثر من 30 بلدة»

وفيما تتراجع القوات الروسية من محيط كييف وتشيرنيهيف، تمكَّنت القوات الأوكرانية من استعادة السيطرة على «أكثر من 30 بلدة» والاستيلاء على «عدد كبير من المركبات العسكرية المتروكة دون وقود»، حسبما أكد أوليكسي أريستوفيتش، وهو مستشار رئاسي أوكراني، في مقطع فيديو بثته الرئاسة الأوكرانية السبت.

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وكتب ميخايلو بودولياك، أحد مستشاري الرئيس الأوكراني، على «تلغرام»: «بعد انسحاب سريع للروس من المناطق المحيطة بكييف ومن تشيرنيهيف (...) يتضح تمامًا أن روسيا اختارت أن تعطي الأولوية لتكتيك مختلف» يقضي بـ«الانعطاف نحو الشرق والجنوب والحفاظ على السيطرة على الأراضي الواسعة المحتلة وتثبيت أقدامهم هناك بطريقة قوية».