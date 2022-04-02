ألمانيا تسجل أكثر من 196 ألف إصابة جديدة بفيروس «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم السبت، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 21 مليونًا و553495 بعد تسجيل 196456 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 129987 بعد تسجيل 292 وفاة جديدة، وفق

الصين تسجل 2129 إصابة جديدة

في سياق موازٍ، أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم السبت، أن البر الرئيسي سجل 2129 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس «كورونا»، أمس الجمعة، مقابل 1827 في اليوم السابق.

وقالت اللجنة إن 2086 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليًا، مقابل 1787 في اليوم السابق، بينما لم تسجل الصين أي وفيات جديدة ليظل العدد عند 4638.

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وسجلت الصين 7869 إصابة جديدة، لم تظهر عليها أعراض، مقابل 5559 في اليوم السابق، ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة، وبذلك يكون البر الرئيسي قد سجل حتى الآن 153232 إصابة مؤكدة.

وفي شنغهاي، أكثر مدن الصين سكانًا والمركز المالي الرئيسي للبلاد، أعلنت السلطات اليوم السبت تسجيل 6051 إصابة دون أعراض، و260 إصابة مصحوبة بأعراض انتقلت إليها العدوى محليًا الجمعة.

جاء ذلك مقابل 4144 حالة دون أعراض و358 مصحوبة بأعراض في اليوم السابق، فيما تواجه المدينة أكبر تفش لفيروس كورونا لها على الإطلاق.

فصل الأطفال المصابين بالفيروس عن آبائهم

وترددت قصص وانتشرت مقاطع فيديو من المدينة عن فصل الأطفال المصابين بالفيروس عن آبائهم، مما أثار غضب السكان وأثار تساؤلات حول تكلفة السياسة التي تتبعها بكين في مكافحة المرض.

وبحسب منشورات على مجموعة خاصة بمستشفى عزل على تطبيق وي تشات الصيني، اطلعت عليها «رويترز»، فقد تم فصل أطفال رضع يبلغون من العمر ثلاثة أشهر عن أمهاتهم.

وقال مصدر مطلع إن أكثر من 20 طفلًا في دار حضانة في شنغهاي تتراوح أعمارهم بين خمسة وستة أعوام، أُرسلوا إلى مركز حجر صحي دون أحد من آبائهم.

وبدأ أحدث تفش للفيروس في شنغهاي قبل شهر تقريبًا، وفرضت السلطات إغلاقًا على سكان المدينة البالغ عددهم 26 مليونًا على مرحلتين بداية من الإثنين الماضي.

وحذرت قنصليات الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا مواطنيها في شنغهاي من إمكانية تعرض عائلاتهم للفصل في ظل قيود مكافحة الجائحة، وذلك وفقًا لإخطارات اطلعت عليها رويترز.