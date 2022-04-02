بابا الفاتيكان يدعو إلى «استجابات واسعة» لأزمة الهجرة

القاهرة - بوابة الوسط

دعا بابا الفاتيكان فرنسيس السبت، إلى «استجابات واسعة» لأزمة الهجرة، في كلمة ألقاها في مستهل زيارة إلى مالطا تستمر يومين.

وقال فرنسيس، أمام شخصيات مالطية، إنه «مع ازدياد حالة الهجرة الطارئة، لا يمكن لبعض الدول أن تتحمل كل المشكلة وحدها، والآخرون لا يبالون»، مضيفًا «نفكر الآن في اللاجئين من أوكرانيا المعذبة وهو ما يدعو إلى استجابات واسعة ومشتركة»، وفق وكالة فرانس برس.

- وصول بابا الفاتيكان إلى مالطا في زيارة تستمر يومين

ووصل بابا الفاتيكان السبت إلى مالطا، في زيارة تستمر يومين، على ما أفاد مراسل وكالة «فرانس برس».