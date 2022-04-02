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البنتاغون يرصد 300 مليون دولار «مساعدة أمنية» لأوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 02 أبريل 2022, 09:15 صباحا
البنتاغون يرصد 300 مليون دولار «مساعدة أمنية» لأوكرانيا
شعار وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون). (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلنت وزارة الدفاع الأميركية، في بيان الجمعة، أنها ستخصص 300 مليون دولار إضافية على شكل «مساعدة أمنية» لأوكرانيا لتعزيز قدراتها الدفاعية. 

وقال الناطق باسم الوزارة جون كيربي في بيان إن «هذا القرار يؤكد التزام الولايات المتحدة الراسخ بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها دعمًا لجهودها البطولية لصد الحرب» التي شنتها روسيا، حسب وكالة «فرانس برس».

ويوم الجمعة، أفاد مراسل وكالة «فرانس برس» بأن قافلة حافلات تقل نازحين بينهم سكان من مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة، وصلت مساء الجمعة إلى مدينة زابوروجيا الأوكرانية التي تسيطر عليها قوات حكومة كييف.

ونقلت الحافلات سكانًا من ماريوبول تمكنوا من الوصول إلى مدينة بيرديانسك التي تحتلها القوات الروسية، وفق شهادات أدلى بها ركاب للوكالة الفرنسية ومسؤولون رسميون.

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