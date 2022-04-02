الاحتلال يقتل 3 فلسطينيين من حركة الجهاد في عملية بالضفة

القاهرة - بوابة الوسط

قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت 3 فلسطينيين من حركة الجهاد في عملية في الضفة الغربية المحتلة على ما أعلنت الشرطة الإسرائيلية مشيرة إلى إصابة أربعة جنود. وأوضحت الشرطة أن الناشطين الثلاثة فتحوا النار عندما حاول الجنود توقيفهم قرب جنين وقتلوا في تبادل لإطلاق النار تبع ذلك. وأكدت حركة الجهاد مقتل الثلاثة.

ويوم الجمعة، اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الجمعة أن فلسطينيا قتل برصاص جيش الاحتلال خلال مواجهات في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب «استشهاد مواطن (29عاما) برصاص الاحتلال الحي في وسط مدينة الخليل». واندلعت مواجهات في وسط الخليل بين سكان فلسطينيين والقوات الاسرائيلية حسب وكالة «فرانس برس».