أول قافلة مساعدات إنسانية منذ 3 أشهر على وشك الدخول إلى إقليم تيغراي الإثيوبي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن برنامج الأغذية العالمي، الجمعة، أن قافلة شاحنات محملة بمساعدات غذائية هي الأولى منذ ثلاثة أشهر، على وشك الدخول إلى إقليم تيغراي الإثيوبي، الذي يشهد نزاعا منذ نوفمبر 2020 والمهدد بالمجاعة.

وكتبت الوكالة الأممية على «تويتر»، أن «قوافل المساعدات بقيادة برنامج الأغذية العالمي تسلك طريق تيغراي مجددا وتحرز تقدما مستمرا!، لقد وصلت إلى إريبتي (في منطقة عفر المجاورة) وستعبر قريبا إلى داخل تيغراي، وتُدخل معها أكثر من 500 طن من الأطعمة والحصص الغذائية التي تحتاج إليها بشكل عاجل المجتمعات وهي على حافة المجاعة»، وفق وكالة «فرانس برس».