ألمانيا: توجيه تهمة التجسس لصالح روسيا لضابط احتياط في الجيش الألماني

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت النيابة الفدرالية الألمانية، الجمعة، أنه جرى توجيه تهمة التجسس لصالح روسيا بين 2014 و2020 لضابط احتياط، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وأوضحت النيابة في بيان أن المشتبه به متهم بتزويد جهاز الاستخبارات الروسية بمعلومات حول عناصر الاحتياط في القوات الألمانية وجهاز الدفاع المدني.

كما زود المتهم المخابرات الروسية بمعلومات حول تداعيات العقوبات الاقتصادية المفروضة على موسكو منذ العام 2014 وكذلك حول ورشة بناء أنبوب غاز «نورد ستريم 2» المثير للجدل الذي يربط بين روسيا وألمانيا وعُلق تشغيله في فبراير.