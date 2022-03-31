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كييف: القوات الروسية غادرت محطة تشيرنوبيل

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 31 مارس 2022, 10:49 مساء
كييف: القوات الروسية غادرت محطة تشيرنوبيل
موقع تشيرنوبيل للطاقة النووية (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلنت السلطات الأوكرانية، مساء الخميس، أن القوات الروسية غادرت محطة تشيرنوبيل التي كانت تحتلها منذ بدء غزو أوكرانيا في 24 فبراير.

وقالت الوكالة الحكومية الأوكرانية المكلفة إدارة منطقة المحطة على «فيسبوك»: «لم يعد هناك أشخاص أجانب داخل محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأمس الأربعاء، نقلت الوكالة الفرنسية عن  مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون»، أن القوات الروسية بدأت بالانسحاب من موقع تشيرنوبيل للطاقة النووية بعد أن سيطرت على المحطة في 24 فبراير. وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه: «تشيرنوبيل منطقة بدأوا فيها تغيير تمركزهم، لقد غادروا وابتعدوا عن منشأة تشيرنوبيل باتجاه بيلاروس».

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