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بايدن يشكك في إعلان موسكو سحب قواتها جزئيا من أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 31 مارس 2022, 08:46 مساء
بايدن يشكك في إعلان موسكو سحب قواتها جزئيا من أوكرانيا
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أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الخميس، عن شكوكه في إعلان روسيا سحبا جزئيا لقواتها من أوكرانيا، معتبرا أن ذلك هدف تركيز هجوم موسكو على منطقة دونباس في شرقي أوكرانيا

وأضاف بايدن أن نظيره فلاديمير بوتين يعزل نفسه على ما يبدو، موضحا أن لديه مؤشرات إلى أن الرئيس الروسي أقال أو وضع بعض مستشاريه قيد الإقامة الجبرية، مع تأكيده أنه لا يملك أدلة دامغة على ذلك.

وأمس، أفاد البيت الأبيض أن بايدن تحدث هاتفيا مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وناقشا تزويد الجيش الأوكراني بقدرات عسكرية «إضافية» لمساعدته في «الدفاع عن بلاده». مواصلة معاقبة موسكو

وكان الرئيس الأميركي وعدة قادة دول أوروبية، هي: فرنسا وإيطاليا وألمانيا وبريطانيا، اتفقوا في مكالمة هاتفية، على مواصلة معاقبة موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا.

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