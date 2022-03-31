الأمم المتحدة تجمع 2.44 مليار دولار لمساعدة أفغانستان

القاهرة - بوابة الوسط

تعهد المجتمع الدولي اليوم الخميس بتقديم 2.44 مليار دولار من المساعدة الإنسانية الى أفغانستان التي تواجه انهيارا اقتصاديا وأزمة إنسانية خطيرة.

وأعلنت الأمم المتحدة في ختام مؤتمر للمانحين أن المجتمع الدولي تعهد بجمع هذا المبلغ، بعد أن كانت تأمل في الحصول على 4.4 مليارات دولار، وذلك خلال الحدث الذي نظمته بالتعاون مع المملكة المتحدة وألمانيا وقطر، ما كان سيعني الحصول على ثلاثة أضعاف المبلغ الذي طلبته العام الفائت.

غوتيريس: دوامة الموت تحاصر الأفغان

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس المجتمع الدولي إلى إنهاء ما سماه «دوامة الموت» التي تهدد الاقتصاد الأفغاني، خلال افتتاح المؤتمر.

وحذّر غوتيريس من أن مليون طفل يعانون سوء التغذية الحاد، وعلى وشك الموت في بلد يواجه انهيارا اقتصاديا.

وفي 17 مارس الجاري، صادق مجلس الأمن على قرار إقامة علاقة رسمية ومستدامة مع أفغانستان، التي تقودها حركة «طالبان»، والتي لم يجرِ الاعتراف بنظامها بعد على الساحة الدولية.

ويفصّل القرار الذي لم يتضمّن كلمة «طالبان»، المهمة الجدية للبعثة السياسية للأمم المتحدة في أفغانستان لمدة عام. وقد حصل على 14 صوتًا وامتنعت روسيا وحدها عن التصويت.