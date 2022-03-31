ستولتنبرغ: روسيا ليست بصدد الانسحاب و«ناتو» يتوقع هجمات إضافية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «ناتو»، ينس ستولتنبرغ، الخميس، أن الحلف «لا يرى انسحابًا» للقوات الروسية من أوكرانيا وأنه يتوقع «هجمات إضافية» في أوكرانيا.

وقال ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحفي: «حسب استخباراتنا، الوحدات الروسية ليست بصدد الانسحاب بل تعيد تموضعها. وتحاول روسيا إعادة تجميع صفوفها وتعزيز هجومها في منطقة دونباس» في شرق أوكرانيا، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وأضاف: «في الوقت نفسه، تواصل روسيا الضغط على كييف ومدن أخرى. لذا، يمكننا أن نتوقع هجمات إضافية ستتسبب بمعاناة أكثر».