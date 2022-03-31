عقوبات بريطانية على «الإعلام الرسمي» في روسيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت المملكة المتحدة، الخميس، فرض عقوبات جديدة ضد جهات «دعائية روسية والإعلام الرسمي» تستهدف ملّاك قناتي تلفزيون يمولهما الكرملين ومقدّم برامج معروف، على خلفية الهجوم على أوكرانيا.

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»: «لعبت بريطانيا دورًا قياديًا في العالم لفضح معلومات الكرملين المضللة، وتستهدف هذه الحزمة الأخيرة من العقوبات القائمين على الحملات الدعائية الذين يفتقدون للخجل وينشرون روايات (الرئيس فلاديمير) بوتين وأخباره الكاذبة».

حرب الإعلام بين روسيا والغرب

ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية في أكرانيا في 24 فبراير الماضي، فرضت روسيا والدول الغربية مزيد القيود على عديد وسائل الإعلام.

في الثاني من الشهر الجاري، أصدر الاتحاد الأوروبي قرارًا حظر بموجبه قناة «روسيا اليوم» و«سبوتنيك» الروسيتين ومنعهما من البث في دول الاتحاد، وأغلق مكاتب القناتين بحجة نشرهما معلومات مضللة.

ولم تكتفِ أوروبا بذلك بل جرى حجب موقعي القناتين على الإنترنت ولم يعد بمقدور المواطن الأوروبي معرفة ما يجري في أوكرانيا من منظور روسيا.

أما في روسيا فلم تعد هناك وسائل إعلام يمكن أن تصنف في خانة الإعلام المستقل أو المحايد عند تناول حرب أوكرانيا بل جرى إغلاقها بقرار من السلطات أو قررت التوقف عن العمل من تلقاء نفسها بعد أن شعرت أنها لم تعد قادرة على العمل بحرية في ظل الرقابة والقيود الحكومية الشديدة.

وكانت بريطانيا أولى الدول وأكثرها حماسة لفرض عقوبات على روسيا، حيث جمدت أخيرًا أصول «غازبروم بنك» و«ألفابنك» الروسيين، وشركة «سوفكوم فلوت» للشحن المملوكة للدولة.

واستهدفت العقوبات أيضًا شركة السكك الحديدية الروسية وشركة الدفاع «كرونشتادت» المنتج الرئيسي للطائرات الروسية المسيرة. كما جرت معاقبة مجموعة «فاغنر» العسكرية الخاصة.