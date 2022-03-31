لجنة الصليب الأحمر «مستعدة» للإشراف على عمليات الإجلاء في ماريوبول بشرط

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها تستعدّ لتسهيل الإجلاء الآمن للمدنيين من مدينة ماريوبول الأوكرانية المحاصرة اعتبارًا من الجمعة، بشرط موافقة جميع الأطراف على الشروط.

وقالت في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»: «من المهمّ جدًا أن تحصل العملية. تعتمد حياة عشرات الآلاف من الأشخاص في ماريوبول عليها».

وتستعد كييف لإرسال 45 حافلة، الخميس، لإجلاء مدنيين من مدينة ماريوبول المحاصرة؛ حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية وقفًا محليًا لإطلاق النار.

وقالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، إيرينا فيريشوك، في تسجيل مصوّر نشر على «تلغرام»: «جرى إبلاغنا الليلة من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر بأن روسيا مستعدة لفتح إمكانية الوصول» إلى ممر إنساني من ماريوبول إلى زابوروجيا عبر ميناء برديانسك الخاضع للسيطرة الروسية. وأضافت: «سنرسل 45 حافلة عبر هذا الممر»، وفق ما نقلت عنها «فرانس برس».

ومساء الأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية وقفًا لإطلاق النار في ماريوبول من أجل إجلاء المدنيين يبدأ من الساعة 10.00 من صباح الخميس (07.00 ت غ).

وقالت الوزارة إن هذا الإجراء من شأنه أن يسمح بفتح ممر إنساني إلى مدينة زابوروجيا الأوكرانية، وأضافت في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»: «لكي تنجح هذه العملية الإنسانية، نقترح تنفيذها بمشاركة مباشرة من ممثلي مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واللجنة الدولية للصليب الأحمر».