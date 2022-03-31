تشاووش أوغلو: لقاء محتمل بين وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا خلال أسبوعين

القاهرة - بوابة الوسط

من المحتمل أن يلتقي وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بنظيره الأوكراني، دميترو كوليبا، خلال أسبوعين لإجراء محادثات، على ما أعلنت تركيا، الخميس، بعد استضافتها الطرفين في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقال وزير خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو، في مقابلة تلفزيونية: «قد يحصل اجتماع على مستوى أعلى، على الأقل على مستوى وزراء الخارجية، خلال أسبوع أو أسبوعين»، مشيرًا إلى أنه «من المستحيل تقديم موعد»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

الكرملين لا يرى «تقدمًا» في المفاوضات

واستضافت تركيا، الثلاثاء، جولة جديدة من المفاوضات بين الوفدين الأوكراني والروسي بحثًا عن حل للأزمة التي خلفها الهجوم الروسي على أوكرانيا الذي بدأ في 24 فبراير الماضي.

وأعلن الكرملين، الأربعاء، أن المفاوضات التي جرت بين الوفدين الروسي والأوكراني في اسطنبول، الثلاثاء، لم تفض لى نتائج «واعدة جدا» ولا أي «تقدم».

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قوله للصحفيين: «في الوقت الراهن، لا يمكننا الإشارة الى أي نتائج واعدة جدًا أو تقدم من أي نوع. هناك الكثير من العمل لإنجازه».

والثلاثاء، قال الكرملين إن المحادثات مع كييف والهادفة إلى وضع حد للأعمال العسكرية الروسية في أوكرانيا، ليست «جوهرية» بشكل كاف، وذلك عقب إعلان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من ناحيته أن أي «تسوية» يجب أن تُطرح عبر استفتاء.

محادثات «مفيدة» في اسطنبول

وأعلنت روسيا أنها ستقلص نشاطها العسكري في المناطق المحيطة بكييف وذلك عقب محادثات وُصفت بأنها «مفيدة» في اسطنبول، الثلاثاء، مع الوفد الأوكراني الذي طالب من ناحيته بضمانات دولية لأمن أوكرانيا.

وأعلن رئيس الوفد الأوكراني، ديفيد أراخميا، إحراز «تقدم كاف» في المحادثات بما يسمح بعقد لقاء مباشر بين الرئيسين الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، والروسي، فلاديمير بوتين. ودعا إلى «آلية دولية من الضمانات الأمنية تعمل من خلالها دول ضامنة بطريقة شبيهة للفصل الخامس من ميثاق حلف شمال الأطلسي، بل حتى بشكل أكثر صرامة».

التقدم «الأهم» منذ اندلاع الحرب

وعقب المحادثات المباشرة في تركيا، قال نائب وزير الدفاع الروسي، ألكسندر فومين، إن «المحادثات حول إعداد اتفاق بشأن وضع أوكرانيا المحايد وخلوها من الأسلحة النووية انتقلت إلى مرحلة عملية». وبالتالي «جرى اتخاذ قرار بتقليص النشاط العسكري بشكل جذري» في مدن كييف وتشيرنيهيف، على ما قال.

بدوره، أكد رئيس وفد التفاوض الروسي، فلاديمير منديسكي، إجراء «نقاشات مفيدة» في المحادثات. غير أن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، قال الثلاثاء إن بلاده لا تزال تشك في جدية روسيا إزاء المفاوضات، وأضاف في مؤتمر صحفي بالرباط، حيث يجري زيارة رسمية، «لم أرَ ما يشير إلى أن الأمور تتحرك بطريقة فعالة، لأننا لم نلمس مؤشرات جدية حقيقية».

في حين وصف مولود تشاووش أوغلو التفاوض بأنه «الأهم» منذ اندلاع الحرب. وقال عقب ثلاث ساعات من المحادثات بين الوفدين الروسي والأوكراني «إنه التقدم الأهم منذ بدء المفاوضات».