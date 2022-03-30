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زيلينسكي يشكك بقرار روسيا تقليص عملياتها العسكرية في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 30 مارس 2022, 11:37 مساء
زيلينسكي يشكك بقرار روسيا تقليص عملياتها العسكرية في أوكرانيا
الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي. (الإنترنت)
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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء الأربعاء، أنه لا يصدق التعهدات التي أطلقتها روسيا بشأن تقليص عملياتها العسكرية في بلاده، مشيرًا إلى أن قواته تتحضر لخوض معارك جديدة في شرق البلاد.

وقال زيلينسكي في رسالة مصورة: «نحن لا نصدق أحداً، ولا حتى أيّ جملة جميلة»، مشيراً إلى أن القوات الروسية تعيد انتشارها لمهاجمة إقليم دونباس الواقع في شرق البلاد. وأضاف: «لن نتخلّى عن أيّ شيء. سنقاتل من أجل كلّ شبر من أرضنا»، وفق وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، أكد مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون»، أن القوات الروسية بدأت بالانسحاب من موقع تشيرنوبيل للطاقة النووية بعد أن سيطرت على المحطة في 24 فبراير.

ثم لاحقا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن وقف لإطلاق النار ابتداء من الساعة 10,00 من صباح الخميس (07,00 ت غ) في مدينة ماريوبول الأوكرانية المحاصرة من أجل إجلاء المدنيين.

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