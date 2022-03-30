البيت الأبيض: بايدن بحث مع زيلينسكي تزويد أوكرانيا قدرات عسكرية «إضافية»

القاهرة - بوابة الوسط

بحث الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تزويد الجيش الأوكراني بقدرات عسكرية «إضافية» لمساعدته في «الدفاع عن بلاده»، وفق ما أفاد البيت الأبيض.

وقالت الرئاسة، في بيان بعد مكالمة هاتفية بين الرئيسين، إنهما «ناقشا كيفية عمل الولايات المتحدة ليل نهار لتلبية الطلبات الرئيسية لاوكرانيا على صعيد المساعدة الأمنية»، إضافة إلى «الجهود المتواصلة التي تبذلها الولايات المتحدة مع حلفائها وشركائها لتحديد القدرات الإضافية لمساعدة الجيش الأوكراني في الدفاع عن بلاده»، وفق «فرانس برس».

مواصلة معاقبة موسكو

وأعلن البيت الأبيض، أمس الثلاثاء، إن الرئيس جو بايدن وعدة قادة أوروبيين اتفقوا في مكالمة هاتفية، على مواصلة معاقبة موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا.

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وجاء في بيان صحفي صدر بعد المحادثة بين الرئيس الأميركي ونظرائه الفرنسي والبريطاني والألماني والإيطالي أن «القادة أكدوا عزمهم على الاستمرار في زيادة التكلفة التي تتكبدها روسيا لقاء هجومها الوحشي على أوكرانيا، وكذلك الاستمرار في تقديم المساعدة الأمنية لأوكرانيا للدفاع عن نفسها»، بحسب «فرانس برس».

عدم التخلي عن الحذر تجاه روسيا

وحض قادة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا دول الغرب، الثلاثاء، على عدم التخلي عن الحذر تجاه روسيا وذلك بعد إعلان موسكو عن تقليص نشاطها العسكري في محيط مدينتين أوكرانيتين.

و«اتفقوا على عدم تخفيف مستوى الحزم الغربي حتى ينتهي الرعب الذي تشهده أوكرانيا»، بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في داونينغ ستريت.