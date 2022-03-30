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بايدن يتحدث إلى زيلينسكي.. وقصف روسي على تشيرنيهيف وماريوبول

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 30 مارس 2022, 06:05 مساء
بايدن يتحدث إلى زيلينسكي.. وقصف روسي على تشيرنيهيف وماريوبول
صورة مركبة للرئيس الأميركي جو بايدن(يمين)، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. (الإنترنت)
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يتحدث الرئيس الأميركي جو بايدن إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، لمناقشة الدعم الأميركي لبلاده في الحرب التي تشنها روسيا، على ما أعلن البيت الأبيض.

وخلال الاتصال الذي سيجرى الساعة 10.45 بالتوقيت المحلي (14.45 ت غ) سيناقش بايدن «دعمنا المتواصل لأوكرانيا في مواجهة العدوان الروسي»، كما جاء في بيان.

قصف مدينة تشيرنيهيف 
في سياق متصل، اتهمت السلطات الأوكرانية الأربعاء روسيا بقصف مدينة تشيرنيهيف ومركز للصليب الأحمر في ماريوبول رغم إعلان موسكو خفض الأنشطة العسكرية وهو ما بدد الآمال بتسجيل تقدم حاسم إثر مفاوضات اسطنبول.

وقالت أمينة المظالم الأوكرانية ليودميلا دنيسوفا في بيان «في ماريوبول، استهدف المحتلون مبنى تابعًا للجنة الدولية للصليب الأحمر»، مضيفة أن المبنى استُهدف بغارات جوية وبالمدفعية رغم أن عليه علامة الصليب الأحمر «وذلك يعني وجود جرحى وممتلكات مدنية أو إغاثية» بداخله. لكنها قالت إن ليس لديها معلومات عن ضحايا محتملين.

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وفي الشمال، قال فياتشيسلاف تشاوس حاكم المنطقة التي تضم تشيرنيهيف إن المدينة «تعرضت للقصف طوال الليل» بالمدفعية والطيران، موضحًا أن بنى تحتية مدنية دمرت وأن المدينة لا تزال دون كهرباء ولا ماء. بعد ماريوبول في الجنوب، تشيرنيهيف هي المدينة التي تتعرض لأعنف قصف منذ بدء الحرب في 24 فبراير. وكانت المدينة تعد 280 ألف نسمة قبل الحرب.

وفيما يبدو عودة عما أعلنه الروس إثر مفاوضات اسطنبول، قال الناطق باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف للصحفيين «في الوقت الراهن، لا يمكننا الإشارة الى أي نتائج واعدة جدًا أو تقدم من أي نوع. ما زال هناك الكثير من العمل».

وشدد على أنه «في الوقت الحالي، لا يمكننا الحديث عن التقدم ولن نفعل ذلك»، مشيرًا إلى أنه «ليس هناك تقدم» كذلك بشأن تنظيم لقاء محتمل بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. 

خداع القيادة العسكرية للقوات الأوكرانية
وعلى أي حال، فقد قوبل بالتشكيك تصريح نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين أن موسكو ستقلص بشكل جذري نشاطها العسكري على جبهتي كييف وتشرنيهيف. إذ قالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية بأن «ما يسمى انسحاب القوات، ربما يكون تناوبًا بين وحدات فردية بهدف خداع القيادة العسكرية للقوات الأوكرانية».

من جانبها، قالت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية آن كلير لوجندر «يجب أن نكون حذرين للغاية لدى تقييم تقدم المفاوضات»، فموسكو قد تستخدم برأيها المفاوضات «لكسب الوقت». 

وهو ما عبر عنه الناطق باسم وزارة الدفاع الأميركية جون كيربي الذي اعتبر الأمر مجرد «إعادة تموضع» وليس «انسحابًا حقيقيًا».

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