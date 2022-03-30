جونسون يدعو إلى إبقاء العقوبات الغربية حتى خروج آخر جندي روسي من أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الأربعاء، إلى «مواصلة تكثيف العقوبات» على روسيا حتى خروج جميع الجنود الروس من أوكرانيا.

وقال أمام لجنة برلمانية «علينا مواصلة تكثيف العقوبات... حتى (يصبح) كل جندي روسي خارج أوكرانيا»، وفق «فرانس برس».

مقتل مئتين من سكان ايربين

ميدانيًا، قتل ما لا يقل عن مئتين من سكان ايربين، المدينة الواقعة في الضاحية الشمالية الغربية لكييف والتي تشهد معارك عنيفة، منذ بدء الغزو الروسي، وفق ما أفاد رئيس بلديتها اولكسندر ماركوشين.

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وقال رئيس البلدية في مؤتمر صحفي «في ذروة المواجهات، وحين كان يسجل قصف طوال اليوم، تم دفن الناس في الحدائق أو المتنزهات. أعتقد ان ما بين مئتين الى 300 شخص قضوا ويا للأسف». وأعلنت القوات الأوكرانية الإثنين أنها استعادت السيطرة على هذه المدينة.

«جرائم حرب»

فيما قالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأربعاء أن الهجمات الروسية الواسعة النطاق والعشوائية تثير «قلقًا كبيرًا» محذرة من أنها يمكن أن ترقى إلى «جرائم حرب».

وقالت ميشيل باشليه أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف إن «الهجمات العشوائية محظورة بموجب القانون الإنساني الدولي وقد ترقى لجرائم حرب».

وأضافت أن «التدمير الهائل لأهداف مدنية والعدد الكبير للخسائر المدنية يشير بقوة إلى أن المبادئ الأساسية للتمييز (بين الأهداف العسكرية والمدنية) والتناسب والحيطة لم يتم الالتزام بها بشكل كاف».