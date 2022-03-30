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مقتل ستة جنود باكستانيين في هجوم لعناصر محليين في طالبان

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 30 مارس 2022, 03:50 مساء
مقتل ستة جنود باكستانيين في هجوم لعناصر محليين في طالبان
جنود من القوات الداعمة للجيش الباكستاني في كويتا بتاريخ 16 أغسطس 2021. (أ ف ب)
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قُتل ستة جنود باكستانيين، الأربعاء، في هجوم استهدف قاعدتهم في شمال غرب البلاد، على الحدود مع أفغانستان، وتبنته جماعة «تحريك طالبان باكستان»، وفق ما أعلن الجيش الباكستاني.

وقال الجيش في بيان «خلال تبادل كثيف لإطلاق النار استشهد ستة جنود بعدما قاتلوا ببسالة»، بحسب «فرانس برس».

حركة طالبان في باكستان.
أعلن الجيش الباكستاني  6 فبراير، مقتل خمسة من جنوده بإطلاق نار من أفغانستان، في هجوم تبنته حركة طالبان في باكستان. وأفاد جهاز العلاقات العامة التابع للجيش، وقتها، في تعليق على الهجوم الذي وقع في منطقة كورمه في إقليم خیبر بختونخوا أن «باكستان تدين بشدة استخدام الإرهابيين للأراضي الأفغانية». وأعلنت «حركة طالبان باكستان» لاحقًا مسؤوليتها عن الهجوم.

انفجار ضخم في مسجد شيعي 
وفي 4 مارس قتل نحو 30 شخصا على الأقل وأصيب 56 بجروح بانفجار ضخم وقع في مسجد شيعي في مدينة بيشاور في شمال غرب باكستان.

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وأعلن تنظيم «داعش»، مسؤوليته عن الهجوم انتحاري على مسجد في بيشاور ، وقال التنظيم إن أحد عناصره «اقتحم (..) للشيعة في مدينة (بيشاور) شمال غربي باكستان، بعد إطلاقه النار على عنصرين من الشرطة الباكستانية كانا يحرسان المكان، ما أدى لمقتل أحدهما وإصابة الآخر»، و«فجّر حزامًا ناسفًا شديد الانفجار».

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