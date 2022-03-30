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كوريا الجنوبية تشكك في صاروخ الشمالية «العملاق»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 30 مارس 2022, 02:01 مساء
كوريا الجنوبية تشكك في صاروخ الشمالية «العملاق»
كيم جونغ أون أمام الصاروخ العابر للقارات في مكان غير معروف في كوريا الشمالية، في صورة التقطت في 24 مارس 2022 ونشرتها وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية. (أ ف ب)
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أعلن الجيش الكوري الجنوبي، الأربعاء، أن كوريا الشمالية تظاهرت بإطلاق ما وصفه محللون «الصاروخ العملاق» الأسبوع الماضي، مرجحة أن الاختبار كان في الواقع للصاروخ البالستي العابر للقارات نفسه الذي أطلقته بيونغ يانغ العام 2017.
وأعلنت كوريا الشمالية، الجمعة، أنها اختبرت بنجاح صاروخ «هواسونغ-17«، وهو صاروخ بالستي عابر للقارات يقول محللون إنه قد يكون قادرًا على حمل رؤوس نووية عدة، كشفته أول مرة خلال عرض عسكري العام 2020. لكن وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أفادت لوكالة «فرانس برس» بأن سيول وواشنطن خلصتا الآن إلى أن عملية الإطلاق كانت في الواقع لصاروخ «هواسونغ-15»، وهو صاروخ بالستي عابر للقارات اختبرته بيونغ يانغ العام 2017.

وقال المسؤول في وزارة الدفاع لوكالة «فرانس برس» إن «استخبارات الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية حددت أن ما أطلق في 24 مارس كان هواسونغ-15». وبإمكان الصاروخين بلوغ البر الرئيسي للولايات المتحدة. وأكدت سيول وطوكيو بشكل منفصل حينذاك أن الصاروخ الذي أُطلق في 24 مارس حلق على ارتفاع أعلى ولمسافة أطول من أي صاروخ سبق اختباره، لكن محللين أشاروا لاحقًا إلى تناقضات في رواية كوريا الشمالية. وكان الإعلان الكاذب على الأرجح محاولة قامت بها بيونغ يانغ للتعويض عن عملية إطلاق فاشلة في 16 مارس، عندما انفجر صاروخ، قال محللون إنه كان في الواقع من طراز هواسونغ-17، بعد وقت قصير من إطلاقه.

شظايا صاروخ كوريا الشمالية
وبحسب موقع «إن كي نيوز» المتخصص ومقره سيول، سقطت الشظايا الناجمة عن الاختبار الفاشل في بيونغ يانغ وعلى مقربة منها، فيما تصاعدت سحابة من الدخان الأحمر في السماء. وأفاد النائب ها تاي-كيونغ من «حزب سلطة الشعب» المعارض في كوريا الجنوبية الصحفيين بأن «سكان بيونغ يانغ شعروا بصدمة بالتأكيد» من الاختبار الفاشل، وهو أمر قد يكون أثر على الرأي العام تجاه نظام كيم جونغ أون.

ويقول محللون إن كوريا الشمالية كانت تسعى إلى كسب تأييد مواطنيها قبيل حلول ذكرى ولادة مؤسسها كيم إيل سونغ في 15 أبريل. وأفاد إيجاز استخباراتي كوري جنوبي نقلته تقارير محلية أن بيونع يانغ اختارت فبركة عملية الإطلاق بعد اختبار 16 مارس الفاشل «لاجتثاث الشائعات وجلب الاستقرار للنظام».

ولم تنشر وسائل الإعلام الكورية الشمالية الرسمية أي أنباء عن الاختبار الفاشل حينها، علمًا أنها تنقل الأنباء عن اختبارات الأسلحة الناجحة عادة في غضون 24 ساعة من عملية الإطلاق، ويتم عادة إرفاقها بصور. لكن الإعلام الرسمي روج لعملية إطلاق 24 مارس ونشر التلفزيون الرسمي تسجيلًا مصورًا قال إنه لاختبار ناجح لصاروخ ضخم. وأشار محللون إلى وجود تناقضات في التسجيل قد تشير إلى أن أجزاء من عملية الإطلاق في 24 مارس كانت مفتعلة.

«قيمة الدعاية» لنظام كيم
ويرزح اقتصاد الدولة المعزولة تحت وطأة عقوبات الأمم المتحدة على خلفية برامج كيم جونغ أون للأسلحة والحظر الذي فرضته على نفسها لمدة عامين جراء كوفيد. وقال الأستاذ في جامعة «إيوها« في سيول ليف-أريك إيزلي لوكالة فرانس برس «لا يستمد نظام كيم اعتزازه وشرعيته فحسب من برامجه النووية والصاروخية، بل يصور بناء قوة عسكرية ضد التهديدات الخارجية على أنه مبرر أخلاقي للمعاناة الاقتصادية محليا».

وأضاف أن عملية الإطلاق «الناجحة» كما صورها الإعلام الرسمي تحمل «قيمة دعائية» لنظام كيم. وحذر محللون من أن كوريا الشمالية ستطلق على الأرجح قمرًا طناعيًا لأغراض الاستطلاع وتجري اختبارات لرأس نووي تكتيكي في وقت لاحق هذا العام. وذكر الإعلام الرسمي في بيونغ يانغ، الإثنين، أن كيم جونغ أون تعهد بناء قوة عسكرية «ساحقة» ولا يمكن وقفها.

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