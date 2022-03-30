مسؤولة أوكرانية: قصف مبنى للصليب الأحمر في ماريوبول

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت أوكرانيا أن قصفا روسيا طال مبنى للصليب الأحمر في مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة في جنوب أوكرانيا، حيث حذر مسؤولون من كارثة إنسانية وشيكة.

قالت أمينة المظالم الأوكرانية ليودميلا دنيسوفا في بيان نشر على مواقع التواصل الاجتماعي «في ماريوبول، استهدف المحتلون مبنى تابعًا للجنة الدولية للصليب الأحمر» مضيفة أن المبنى استُهدف بغارات جوية وبالمدفعية، حسب وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق، أعلن الكرملين، الأربعاء، أن المفاوضات التي جرت بين الوفدين الروسي والأوكراني في اسطنبول الثلاثاء لم تفض الى نتائج «واعدة جدا» ولا أي «تقدم». وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيين «في الوقت الراهن، لا يمكننا الإشارة الى أي نتائج واعدة جدًا أو تقدم من أي نوع. هناك الكثير من العمل لإنجازه».