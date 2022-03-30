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الكرملين: لا «تقدم» في المفاوضات مع أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 30 مارس 2022, 12:19 مساء
الكرملين: لا «تقدم» في المفاوضات مع أوكرانيا
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال افتتاح المفاوضات الجديدة بين الوفدين الروسي والأوكراني في اسطنبول، 29 مارس 2022. (أ ف ب)
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أعلن الكرملين، الأربعاء، أن المفاوضات التي جرت بين الوفدين الروسي والأوكراني في اسطنبول الثلاثاء لم تفض الى نتائج «واعدة جدا» ولا أي «تقدم». 

وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيين «في الوقت الراهن، لا يمكننا الإشارة الى أي نتائج واعدة جدًا أو تقدم من أي نوع. هناك الكثير من العمل لإنجازه»، وفق وكالة «فرانس برس».

ويوم الثلاثاء، قال الكرملين إن المحادثات مع كييف والهادفة إلى وضع حد للأعمال العسكرية الروسية في أوكرانيا، ليست «جوهرية» بشكل كاف، وذلك عقب إعلان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من ناحيته أن أي «تسوية» يجب أن تُطرح عبر استفتاء.

وأوضح بيسكوف للصحفيين في موسكو «هناك عملية ما تجري. نريد  أن نرى محادثات أكثر نشاطًا، وجوهرية بدرجة أكبر».

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