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بعيدا عن الحرب.. طلب من ترامب لبوتين بخصوص بايدن

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 30 مارس 2022, 09:58 صباحا
بعيدا عن الحرب.. طلب من ترامب لبوتين بخصوص بايدن
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. (الإنترنت).
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دعا الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، الثلاثاء، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الذي يخوض حربا في أوكرانيا، إلى الكشف عن أي معلومات مسيئة قد تكون لديه بشأن هانتر نجل الرئيس جو بايدن.

يعود الرئيس السابق بذلك إلى اتهامات كررها عدة مرات خصوصا خلال حملته للانتخابات الرئاسية العام 2020 ونفاها هانتر. وكان هانتر بايدن هدفا منتظما لدونالد ترامب. انتقد معسكر الرئيس السابق نجل بايدن تكرارا بأن له مصالح اقتصادية في أوكرانيا والصين في وقت كان والده نائبا للرئيس السابق باراك أوباما (2009-2017)، وفق وكالة «فرانس برس».

وفي مقابلة بُثت الثلاثاء خلال برنامج على «Real America's Voice»، أكد ترامب أن زوجة رئيس بلدية لموسكو قدمت 3.5 مليون دولار لهانتر بايدن و«عائلته»، وقال: «هذا كثير من المال. أعطته 3.5 مليون دولار وأعتقد أن بوتين قد يكون لديه الرد على هذا الأمر. أعتقد أن عليه كشفه علنا».

وأضاف الرئيس السابق في هذه المقابلة التي أجريت حسب المقدمين، في منزله في فلوريدا: «أعتقد أنه علينا معرفة هذا الرد».

ترامب يوجه اتهامات لنجل بايدن
سبق أن سأل ترامب الرئيس الأميركي الحالي خلال مناظرة قبل الانتخابات الرئاسية «لماذا، وبدافع الفضول، قدمت زوجة رئيس بلدية موسكو 3.5 مليون دولار لابنك، ورد الديمقراطي: «هذا غير صحيح».

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لطالما أكد ترامب لكن دون تقديم أدلة أن هانتر تلقى المال من إيلينا باتورينا زوجة رئيس بلدية موسكو الراحل يوري لوزكوف في محاولة لكسب ود جو بايدن.

واتهم ترامب في الماضي جو بايدن بأنه عمل من أجل إقالة مدع أوكراني لحماية شركة غاز تدعى «بوريسما» من ملاحقات بتهم فساد حين كان نجله هانتر عضوا في مجلس إدارة المجموعة.

هذه «القضية الأوكرانية» أدت إلى إطلاق إجراء عزل تاريخي بحق دونالد ترامب، بعدما واجه اتهامات من قبل المعارضة الديمقراطية بأنه استغل مهامه الرئاسية عبر ممارسة ضغط على أوكرانيا لكي تحقق حول منافسه السياسي والأنشطة التجارية لابنه. قام مجلس الشيوخ في نهاية المطاف بتبرئته.

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