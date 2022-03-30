الولايات المتحدة تحذر رعاياها في روسيا من خطر تعرضهم للاعتقال

القاهرة - بوابة الوسط

حذرت الولايات المتحدة رعاياها في روسيا، الثلاثاء، من خطر تعرضهم «للاعتقال» على أيدي السلطات هناك، مجددة مناشدتها الأميركيين عدم السفر إلى هذا البلد، وأولئك الموجودين فيه مغادرته في الحال.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن هناك «إمكانية لتعرض مواطنين أميركيين للمضايقة» من قبل قوات الأمن الروسية، «بما في ذلك الاعتقال»، وذلك بسبب موقف واشنطن من الغزو الروسي لأوكرانيا، حسب وكالة «فرانس برس».

ويوم الإثنين الماضي، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، تحضير موسكو مرسوما لفرض قيود على دخول مواطني الدول التي قامت بأفعال «غير ودية» لروسيا، وسط موجة العقوبات على موسكو منذ بداية الغزو.

وقال لافروف في تصريحات نقلتها «فرانس برس»، «يجري إعداد مسودة مرسوم رئاسي لإدخال إجراءات انتقامية تتعلق بالتأشيرات، مرتبطة بالإجراءات غير الصديقة التي تقوم بها عدة حكومات أجنبية»، مضيفا أن هذا المشروع قدم «سلسلة كاملة من القيود» لدخول روسيا، ولكن من دون تحديد الدول المستهدفة.

وأضاف الدبلوماسي أن هذه المسودة تنص على «سلسلة كاملة من القيود» لدخول روسيا، لكن دون تحديد الدول أو الأشخاص الذين سيشملهم هذا الإجراء.

في مواجهة العقوبات الاقتصادية الغربية، نشرت موسكو مطلع مارس قائمة بالدول «غير الصديقة» تشمل الولايات المتحدة وأعضاء الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكندا واليابان وسويسرا وتايوان وكوريا الجنوبية والنرويج وأستراليا، ولم يحدد لافروف ما إذا كان المرسوم قيد الإعداد سيطبق على هذه الدول.