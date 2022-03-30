Atwasat

الولايات المتحدة تحذر رعاياها في روسيا من خطر تعرضهم للاعتقال

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 30 مارس 2022, 08:32 صباحا
الولايات المتحدة تحذر رعاياها في روسيا من خطر تعرضهم للاعتقال
الكرملين مقر الرئاسة الروسية في العاصمة موسكو، (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

حذرت الولايات المتحدة رعاياها في روسيا، الثلاثاء، من خطر تعرضهم «للاعتقال» على أيدي السلطات هناك، مجددة مناشدتها الأميركيين عدم السفر إلى هذا البلد، وأولئك الموجودين فيه مغادرته في الحال.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن هناك «إمكانية لتعرض مواطنين أميركيين للمضايقة» من قبل قوات الأمن الروسية، «بما في ذلك الاعتقال»، وذلك بسبب موقف واشنطن من الغزو الروسي لأوكرانيا، حسب وكالة «فرانس برس».

ويوم الإثنين الماضي، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، تحضير موسكو مرسوما لفرض قيود على دخول مواطني الدول التي قامت بأفعال «غير ودية» لروسيا، وسط موجة العقوبات على موسكو منذ بداية الغزو.

وقال لافروف في تصريحات نقلتها «فرانس برس»، «يجري إعداد مسودة مرسوم رئاسي لإدخال إجراءات انتقامية تتعلق بالتأشيرات، مرتبطة بالإجراءات غير الصديقة التي تقوم بها عدة حكومات أجنبية»، مضيفا أن هذا المشروع قدم «سلسلة كاملة من القيود» لدخول روسيا، ولكن من دون تحديد الدول المستهدفة.

وأضاف الدبلوماسي أن هذه المسودة تنص على «سلسلة كاملة من القيود» لدخول روسيا، لكن دون تحديد الدول أو الأشخاص الذين سيشملهم هذا الإجراء.

في مواجهة العقوبات الاقتصادية الغربية، نشرت موسكو مطلع مارس قائمة بالدول «غير الصديقة» تشمل الولايات المتحدة وأعضاء الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكندا واليابان وسويسرا وتايوان وكوريا الجنوبية والنرويج وأستراليا، ولم يحدد لافروف ما إذا كان المرسوم قيد الإعداد سيطبق على هذه الدول.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

منتخب الكاميرون يتأهل لكأس العالم على حساب مضيفه الجزائري

منتخب الكاميرون يتأهل لكأس العالم على حساب مضيفه الجزائري
تونس إلى مونديال 2022 للمرة السادسة على حساب مالي

تونس إلى مونديال 2022 للمرة السادسة على حساب مالي
المغرب يمطر شباك الكونغو الديموقراطية برباعية ويتأهل إلى مونديال 2022

المغرب يمطر شباك الكونغو الديموقراطية برباعية ويتأهل إلى مونديال 2022
ركلات الترجيح تؤهل السنغال إلى كأس العالم 2022 على حساب مصر

ركلات الترجيح تؤهل السنغال إلى كأس العالم 2022 على حساب مصر
الإمارات إلى الملحق الآسيوي لمواجهة أستراليا في تصفيات المونديال

الإمارات إلى الملحق الآسيوي لمواجهة أستراليا في تصفيات المونديال
ترقب لإجراءات أكاديمية «الأوسكار» في حق ويل سميث

ترقب لإجراءات أكاديمية «الأوسكار» في حق ويل سميث
الاحتلال الإسرائيلي يستدعي طفلا فلسطينيا للتحقيق بسبب «شكوى مستوطنين»

الاحتلال الإسرائيلي يستدعي طفلا فلسطينيا للتحقيق بسبب «شكوى مستوطنين»
«فرانس برس»: روسيا ستقلص «بشكل جذري» نشاطها العسكري في محيط كييف وتشرنيهيف

«فرانس برس»: روسيا ستقلص «بشكل جذري» نشاطها العسكري في محيط كييف وتشرنيهيف
مفاوض أوكراني: نتائج محادثات إسطنبول تتيح عقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي

مفاوض أوكراني: نتائج محادثات إسطنبول تتيح عقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي
«المركزي» ينقل شحنة السيولة الثالثة إلى بنغازي بقيمة 100 مليون دينار

«المركزي» ينقل شحنة السيولة الثالثة إلى بنغازي بقيمة 100 مليون دينار
الزادمة يؤكد لسفير أنقرة أهمية الدور التركي في تحقيق الاستقرار والتنمية جنوب ليبيا

الزادمة يؤكد لسفير أنقرة أهمية الدور التركي في تحقيق الاستقرار والتنمية جنوب ...
برنامج «تسليم الشعلة»: يستضيف كابتن سعاد الشيباني

برنامج «تسليم الشعلة»: يستضيف كابتن سعاد الشيباني
اقتصاد بلس (حلقة 26)

اقتصاد بلس (حلقة 26)
«وسط الخبر»: العم سام وليبيا .. نشاط دبلوماسي وكواليس مزدحمة

«وسط الخبر»: العم سام وليبيا .. نشاط دبلوماسي وكواليس مزدحمة
هل يتعافى الاقتصاد العالمي من إدمان النفط؟

هل يتعافى الاقتصاد العالمي من إدمان النفط؟
ماذا قال باشاغا لـ«قناة الوسط» عن ملابسات تشكيل الحكومة والأسعار والقوى الدولية؟

ماذا قال باشاغا لـ«قناة الوسط» عن ملابسات تشكيل الحكومة والأسعار والقوى الدولية؟
السياح الأجانب يتوافدون إلى العراق بعد عقود من العزلة

السياح الأجانب يتوافدون إلى العراق بعد عقود من العزلة
قانون أوروبي جديد لتحجيم هيمنة الشركات الرقمية العملاقة

قانون أوروبي جديد لتحجيم هيمنة الشركات الرقمية العملاقة
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
الرئيس التونسي يعتبر اجتماعات مكتب البرلمان «غير قانونية»
الرئيس التونسي يعتبر اجتماعات مكتب البرلمان «غير قانونية»
بوتين يبلغ ماكرون: على «القوميين» الأوكرانيين في ماريوبول «إلقاء أسلحتهم»
بوتين يبلغ ماكرون: على «القوميين» الأوكرانيين في ماريوبول «إلقاء ...
بايدن والأوروبيون يتفقون على مواصلة معاقبة موسكو جراء الحرب في أوكرانيا
بايدن والأوروبيون يتفقون على مواصلة معاقبة موسكو جراء الحرب في ...
زيلينسكي: إشارات «إيجابية» في المفاوضات الأوكرانية الروسية
زيلينسكي: إشارات «إيجابية» في المفاوضات الأوكرانية الروسية
الولايات المتحدة تحذر رعاياها في روسيا من خطر تعرضهم للاعتقال
الولايات المتحدة تحذر رعاياها في روسيا من خطر تعرضهم للاعتقال
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
واشنطن تشعر «بخيبة أمل عميقة» بسبب زيارة الرئيس السوري إلى الإمارات
واشنطن تشعر «بخيبة أمل عميقة» بسبب زيارة الرئيس السوري إلى ......
روسيا تحذر من أن تؤدي العقوبات الغربية إلى سقوط محطة الفضاء الدولية
روسيا تحذر من أن تؤدي العقوبات الغربية إلى سقوط محطة الفضاء ......
«الخارجية الروسية»: موسكو باشرت إجراءات «الخروج من مجلس أوروبا»
«الخارجية الروسية»: موسكو باشرت إجراءات «الخروج من مجلس ......
زعيم الشيشان يعلن انتقال ألف متطوع من بلاده إلى أوكرانيا للقتال مع الروس
زعيم الشيشان يعلن انتقال ألف متطوع من بلاده إلى أوكرانيا ......
الجيش الروسي يعلن أنه سيركز من الآن فصاعدا على «تحرير» شرق أوكرانيا
الجيش الروسي يعلن أنه سيركز من الآن فصاعدا على «تحرير» شرق ......
المزيد
الأمم المتحدة: أكثر من 4 ملايين أوكراني فروا من الحرب
الأمم المتحدة: أكثر من 4 ملايين أوكراني فروا من الحرب...
أوكرانيا: تشيرنيهيف تعرضت للقصف طوال الليل رغم التعهّدات الروسية
أوكرانيا: تشيرنيهيف تعرضت للقصف طوال الليل رغم التعهّدات ......
بعيدا عن الحرب.. طلب من ترامب لبوتين بخصوص بايدن
بعيدا عن الحرب.. طلب من ترامب لبوتين بخصوص بايدن...
الولايات المتحدة تحذر رعاياها في روسيا من خطر تعرضهم للاعتقال
الولايات المتحدة تحذر رعاياها في روسيا من خطر تعرضهم ......
زيلينسكي: إشارات «إيجابية» في المفاوضات الأوكرانية الروسية
زيلينسكي: إشارات «إيجابية» في المفاوضات الأوكرانية الروسية...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط