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بايدن والأوروبيون يتفقون على مواصلة معاقبة موسكو جراء الحرب في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 29 مارس 2022, 08:47 مساء
بايدن والأوروبيون يتفقون على مواصلة معاقبة موسكو جراء الحرب في أوكرانيا
الرئيس الأميركي جو بايدن خلال كلمته في العاصمة البولندية وارسو. (الإنترنت)
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قال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن وعدة قادة أوروبيين اتفقوا في مكالمة هاتفية، الثلاثاء، على مواصلة معاقبة موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا. 

وجاء في بيان صحفي صدر بعد المحادثة بين الرئيس الأميركي ونظرائه الفرنسي والبريطاني والألماني والإيطالي أن «القادة أكدوا عزمهم على الاستمرار في زيادة التكلفة التي تتكبدها روسيا لقاء هجومها الوحشي على أوكرانيا، وكذلك الاستمرار في تقديم المساعدة الأمنية لأوكرانيا للدفاع عن نفسها»، بحسب «فرانس برس».

عدم التخلي عن الحذر تجاه روسيا 
وحض قادة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا دول الغرب، الثلاثاء، على عدم التخلي عن الحذر تجاه روسيا وذلك بعد إعلان موسكو عن تقليص نشاطها العسكري في محيط مدينتين أوكرانيتين.

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و«اتفقوا على عدم تخفيف مستوى الحزم الغربي حتى ينتهي الرعب الذي تشهده أوكرانيا»، بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في داونينغ ستريت.

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الثلاثاء، إن القوات الأوكرانية التي تدافع عن ميناء ماريوبول الاستراتيجي الذي تحاصره القوات الروسية منذ أسابيع يجب أن تستسلم حتى يتسنى تقديم المساعدة للمدنيين في المدينة. 

وقال بوتين، بحسب بيان للكرملين لخص اتصالا هاتفيا مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه «لإيجاد حل للوضع الإنساني الصعب في هذه المدينة، يجب على المقاتلين الوطنيين الأوكرانيين التوقف عن المقاومة وإلقاء أسلحتهم»، بحسب «فرانس برس».

صعوبة تحقيق  شروط تنفيذ عملية إنسانية 
أعلنت الرئاسة الفرنسية بعد الاتصال الهاتفي بين الرئيسين أن شروط تنفيذ عملية إنسانية في الأيام المقبلة لمساعدة سكان مدينة ماريوبول الأوكرانية التي يحاصرها الجيش الروسي «غير متوفرة في هذه المرحلة». 

وأضافت أن الرئيس الفرنسي عرض عملية الإجلاء هذه التي اقترحتها فرنسا وتركيا واليونان على نظيره الروسي الذي قال إنه «سيفكر في الأمر»  قبل أن يعطي رده.

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