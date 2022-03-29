بوتين يبلغ ماكرون: على «القوميين» الأوكرانيين في ماريوبول «إلقاء أسلحتهم»

القاهرة - بوابة الوسط

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الثلاثاء، إن القوات الأوكرانية التي تدافع عن ميناء ماريوبول الاستراتيجي الذي تحاصره القوات الروسية منذ أسابيع يجب أن تستسلم حتى يتسنى تقديم المساعدة للمدنيين في المدينة.

وقال بوتين، بحسب بيان للكرملين لخص اتصالا هاتفيا مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه «لإيجاد حل للوضع الإنساني الصعب في هذه المدينة، يجب على المقاتلين الوطنيين الأوكرانيين التوقف عن المقاومة وإلقاء أسلحتهم»، بحسب «فرانس برس».

صعوبة تحقيق شروط تنفيذ عملية إنسانية

أعلنت الرئاسة الفرنسية بعد الاتصال الهاتفي بين الرئيسين أن شروط تنفيذ عملية إنسانية في الأيام المقبلة لمساعدة سكان مدينة ماريوبول الأوكرانية التي يحاصرها الجيش الروسي «غير متوفرة في هذه المرحلة».

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وأضافت أن الرئيس الفرنسي عرض عملية الإجلاء هذه التي اقترحتها فرنسا وتركيا واليونان على نظيره الروسي الذي قال إنه «سيفكر في الأمر» قبل أن يعطي رده.

محادثات «مفيدة» في إسطنبول

وفي سياق متصل أعلنت روسيا أنها ستقلص نشاطها العسكري في المناطق المحيطة بكييف وذلك عقب محادثات وُصفت بأنها «مفيدة» في إسطنبول، الثلاثاء، مع الوفد الأوكراني الذي طالب من ناحيته بضمانات دولية لأمن أوكرانيا.

وأعلن رئيس الوفد الأوكراني ديفيد أراخميا عن إحراز تقدم كاف في المحادثات بما يسمح بعقد لقاء مباشر بين الرئيسين الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والروسي فلاديمير بوتين. ودعا أراخميا إلى «آلية دولية من الضمانات الأمنية تعمل من خلالها دول ضامنة بطريقة شبيهة للفصل الخامس من ميثاق حلف شمال الأطلسي، بل حتى بشكل أكثر صرامة».

التقدم «الأهم» منذ اندلاع الحرب

وعقب المحادثات المباشرة في تركيا قال نائب وزير الدفاع الروسي، ألكسندر فومين، إن «المحادثات حول إعداد اتفاق بشأن وضع أوكرانيا المحايد وخلوها من الأسلحة النووية انتقلت إلى مرحلة عملية». وبالتالي «تم اتخاذ قرار بتقليص النشاط العسكري بشكل جذري، بعدة مرات» في مدن كييف وتشيرنيهيف، على ما قال.

بدوره أكد رئيس وفد التفاوض الروسي فلاديمير منديسكي إجراء «نقاشات مفيدة» في المحادثات. غير أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قال الثلاثاء إن بلاده ما تزال تشك في جدية روسيا إزاء المفاوضات. وقال بلينكن في مؤتمر صحفي بالرباط، حيث يجري زيارة رسمية، «لم أرَ ما يشير إلى أن الأمور تتحرك بطريقة فعالة، لأننا لم نلمس مؤشرات جدية حقيقية».