بلينكن: واشنطن لا ترى مؤشرات «حقيقية على جدية» روسيا في المفاوضات مع أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الثلاثاء، في الرباط إن بلاده لا تزال تشك في جدية روسيا إزاء المفاوضات مع أوكرانيا، بعيد ورود تقارير عن إحراز تقدم في هذه المباحثات التي استضافتها تركيا.

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي بالرباط، حيث يجري زيارة رسمية، «لم أرَ ما يشير إلى أن الأمور تتحرك بطريقة فعالة، لأننا لم نلمس مؤشرات جدية حقيقية»، وفق «فرانس برس».

محادثات «مفيدة» في إسطنبول

أعلنت روسيا أنها ستقلص نشاطها العسكري في المناطق المحيطة بكييف وذلك عقب محادثات وُصفت بأنها «مفيدة» في إسطنبول، الثلاثاء، مع الوفد الأوكراني الذي طالب من ناحيته بضمانات دولية لأمن أوكرانيا.

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وأعلن رئيس الوفد الأوكراني ديفيد أراخميا عن إحراز تقدم كاف في المحادثات بما يسمح بعقد لقاء مباشر بين الرئيسين الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والروسي فلاديمير بوتين. ودعا أراخميا إلى «آلية دولية من الضمانات الأمنية تعمل من خلالها دول ضامنة بطريقة شبيهة للفصل الخامس من ميثاق حلف شمال الأطلسي، بل حتى بشكل أكثر صرامة».

التقدم «الأهم» منذ اندلاع الحرب

وعقب المحادثات المباشرة في تركيا قال نائب وزير الدفاع الروسي، ألكسندر فومين، إن «المحادثات حول إعداد اتفاق بشأن وضع أوكرانيا المحايد وخلوها من الأسلحة النووية انتقلت إلى مرحلة عملية». وبالتالي «تم اتخاذ قرار بتقليص النشاط العسكري بشكل جذري، بعدة مرات» في مدن كييف وتشيرنيهيف، على ما قال.

بدوره أكد رئيس وفد التفاوض الروسي فلاديمير منديسكي إجراء «نقاشات مفيدة» في المحادثات. غير أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قال الثلاثاء إن بلاده ما تزال تشك في جدية روسيا إزاء المفاوضات. وقال بلينكن في مؤتمر صحفي بالرباط، حيث يجري زيارة رسمية، «لم أرَ ما يشير إلى أن الأمور تتحرك بطريقة فعالة، لأننا لم نلمس مؤشرات جدية حقيقية».

من ناحيته رحب وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، بالتقدم الذي وصفه بأنه «الأهم» منذ اندلاع الحرب. وقال عقب ثلاث ساعات من المحادثات بين الوفدين الروسي والأوكراني «إنه التقدم الأهم منذ بدء المفاوضات». وأوضح الوزير أن اجتماع اسطنبول انتهى. وقال «لن يستأنف غدا الأربعاء».