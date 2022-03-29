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بعد مرورها بأزمة صحية.. أول ظهور علني للملكة إليزابيث في حفل تأبين زوجها الأمير فيليب

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 29 مارس 2022, 06:32 مساء
بعد مرورها بأزمة صحية.. أول ظهور علني للملكة إليزابيث في حفل تأبين زوجها الأمير فيليب
الملكة الزابيث الثانية شاركت في حفل تأبين الأمير فيليب. (أ ف ب)
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بعد إلغاء عدة التزامات في الأشهر الأخيرة لأسباب صحية، حضرت الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، الثلاثاء، حفل تأبين زوجها الراحل الأمير فيليب.

وقامت الملكة التي تحتفل بعيد ميلادها السادس والتسعين في أبريل بتقليص جدول نشاطاتها بشكل كبير بعد دخولها المستشفى لليلة واحدة في أكتوبر لإجراء فحوصات لم يكشف عن طبيعتها. ومنذ بداية تفشي الوباء انتقلت إلى قصر وندسور على بعد حوالى أربعين كيلومترا من لندن وهي تتنقل الآن بصعوبة، وفق «فرانس برس».

قيود كورونا تفرض حضور عدد محدود 
وبينما كانت الشكوك لا تزال سائدة صباح الثلاثاء حول حضورها، أرادت الملكة أن تشارك في هذا الحفل الذي يقام بعد عام على وفاة الأمير فيليب الذي استمر زواجها منه 73 عاما.

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نُظمت جنازة دوق إدنبرة الذي توفي عن 99 عاما بحضور عدد محدود من الأفراد بسبب القيود المرتبطة بوباء كوفيد، فقد جلست الملكة وحيدة في كنيسة وندسور. ووصلت إلى وستمنستر آبي برفقة نجلها أندرو في أول ظهور علني له بعد الاتفاق الودي الذي تم التوصل إليه مع الأميركية فيرجينيا غيفور التي اتهمته بالاعتداء الجنسي.

بلباس من اللون الأخضر الداكن 
لم تدخل المكلة من الباب الرئيسي بل من مدخل جانبي بعيدا عن كاميرات المصورين لقطع مسافة أقصر. وبعد دخولها الكنيسة سارت ببطء وثبات وجلست في المقعد المخصص لها إلى جانب ابنها البكر الأمير تشارلز وريث العرش.

إلى جانبهما جلست كاميلا زوجة الأمير تشارلز والأميرة آن، بلباس من اللون الأخضر الداكن الذي يرمز إلى ألوان دوق إدنبرة. وقفت الملكة عدة مرات خلال القداس وخطت بضع خطوات لإلقاء التحية على الحاضرين قبل المغادرة.

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