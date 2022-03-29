Atwasat

بلجيكا وهولندا تعلنان طرد 38 ضابطا ودبلوماسيا روسيا بتهمة التجسس

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 29 مارس 2022, 05:00 مساء
بلجيكا وهولندا تعلنان طرد 38 ضابطا ودبلوماسيا روسيا بتهمة التجسس
علما بلجيكا وهولندا. (الإنترنت)
alwasat radio

قالت وزارة الخارجية الهولندية، الثلاثاء، إن هولندا ستطرد 17 ضابطا استخباراتيا روسيا كانوا متورطين «بشكل سري» في أنشطة تجسس.

وقالت الوزارة في بيان إن «لاهاي» اتخذت هذا القرار على أساس معلومات من أجهزة الاستخبارات الهولندية تفيد بأن الأشخاص المعنيين «المعتمدين كدبلوماسيين في البعثات الروسية في هولندا ينشطون بشكل سري كضباط استخبارات»، وفق «فرانس برس».

 طرد 21 روسيا يعملون في السفارة والقنصلية
وفي خطوة مماثلة أعلنت وزيرة الخارجية البلجيكية صوفي ويلميس، الثلاثاء، أن بلجيكا قررت طرد 21 شخصا يعملون في السفارة والقنصلية الروسيتين يشتبه في تورطهم «في عمليات تجسس ونفوذ تهدد الأمن القومي».

ونقلت الوزيرة عبر حسابها على «تويتر» إعلانا صدر للتو أمام لجنة في البرلمان البلجيكي، حددت فيه أن على الأشخاص المعنيين مغادرة الأراضي البلجيكية خلال مهلة 15 يوما.

-  «فرانس برس»: بلغاريا تطرد 10 دبلوماسيين روس
-  بعد دعوات طردها.. بكين: موسكو عضو مهم في مجموعة العشرين

وقررت روسيا، الأربعاء الماضي، طرد دبلوماسيين أميركيين ردًّا على طرد واشنطن 12 عضوًا في البعثة الدبلوماسية الروسية لدى الأمم المتحدة مطلع  مارس، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان الأربعاء.

وذكر بيان الخارجية: «في 23 مارس، تم تسليم مذكرة تضم لائحة بأسماء الدبلوماسيين الأميركيين الذين أعلن أنهم   أشخاص غير مرغوب فيهم، إلى رئيس البعثة الدبلوماسية الأميركية الذي تم استدعاؤه إلى وزارة الخارجية الروسية»، وفق «فراسن برس».

 طرد «45 جاسوسًا روسيًا ينتحلون صفة دبلوماسيين»
وفي سياق متصل أعلن وزير الداخلية البولندي، ماريوس كامينسكي، الأربعاء، أن بلاده تطرد «45 جاسوسًا روسيًا ينتحلون صفة دبلوماسيين». وكتب على «تويتر» «بطريقة متّسقة وحازمة تمامًا، نُفكّك شبكة الاستخبارات الروسية في بلادنا».

وفي وقت سابق اليوم، أعلن جهاز مكافحة التجسس البولندي «آيه بي دبليو» تحديد هويات 45 دبلوماسيًا روسيًا يشتبه بقيامهم بالتجسس لصالح بلادهم. ونقلت وكالة «فرانس برس» عن الناطق باسم الجهاز ستانيسلاف زارين، قوله إن «وكالة الاستخبارات الداخلية أعدت لائحة بأسماء 45 شخصًا كانوا يعملون في بولندا تحت غطاء نشاطات دبلوماسية (...) يقومون بأعمال تجسس موجهة ضد بولندا».

وأوضح الناطق أن اللائحة رفعت إلى وزارة الخارجية، مشيرًا عبر «تويتر» إلى أن جهاز مكافحة التجسس طلب «طردهم من الأراضي البولندية»، معلنًا كذلك توجيه الاتهام بالتجسس لصالح روسيا، إلى بولندي يعمل في دائرة الأرشيف لبلدية وارسو.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ترقب لإجراءات أكاديمية «الأوسكار» في حق ويل سميث

ترقب لإجراءات أكاديمية «الأوسكار» في حق ويل سميث
تركيا ترحب بـ«التقدم الأهم» في المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا منذ اندلاع الحرب

تركيا ترحب بـ«التقدم الأهم» في المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا منذ اندلاع الحرب
كأس العالم الأخيرة لكريستيانو وحلم البرتغاليين أمام «الفخ» المقدوني

كأس العالم الأخيرة لكريستيانو وحلم البرتغاليين أمام «الفخ» المقدوني
«بوابة الوسط» ترصد الحلم العربي الأفريقي للجزائر وتونس ومصر والمغرب في المونديال بالتوقيت الليبي

«بوابة الوسط» ترصد الحلم العربي الأفريقي للجزائر وتونس ومصر والمغرب في المونديال...
«الاتحاد» يحدد أهدافه قبل مواجهة «أورلاندو» الجنوب أفريقي في «الكونفدرالية»

«الاتحاد» يحدد أهدافه قبل مواجهة «أورلاندو» الجنوب أفريقي في «الكونفدرالية»
«المركزي» ينقل شحنة السيولة الثالثة إلى بنغازي بقيمة 100 مليون دينار

«المركزي» ينقل شحنة السيولة الثالثة إلى بنغازي بقيمة 100 مليون دينار
تونس.. الغنوشي يدعو لعقد جلستين بالبرلمان المعلق للنظر في إلغاء إجراءات قيس سعيد

تونس.. الغنوشي يدعو لعقد جلستين بالبرلمان المعلق للنظر في إلغاء إجراءات قيس سعيد
بعد فشل التأهل إلى المونديال.. مانشيني يتحدث عن مصيره مع المنتخب الإيطالي

بعد فشل التأهل إلى المونديال.. مانشيني يتحدث عن مصيره مع المنتخب الإيطالي
الزادمة يؤكد لسفير أنقرة أهمية الدور التركي في تحقيق الاستقرار والتنمية جنوب ليبيا

الزادمة يؤكد لسفير أنقرة أهمية الدور التركي في تحقيق الاستقرار والتنمية جنوب ...
برنامج «تسليم الشعلة»: يستضيف كابتن سعاد الشيباني

برنامج «تسليم الشعلة»: يستضيف كابتن سعاد الشيباني
«نسخة إلى الرأي العام»: الدبيبة ينتظر تعديلات الأحزاب وعقيلة يقدم التعديل الدستوري

«نسخة إلى الرأي العام»: الدبيبة ينتظر تعديلات الأحزاب وعقيلة يقدم التعديل ...
اقتصاد بلس (حلقة 26)

اقتصاد بلس (حلقة 26)
«وسط الخبر»: العم سام وليبيا .. نشاط دبلوماسي وكواليس مزدحمة

«وسط الخبر»: العم سام وليبيا .. نشاط دبلوماسي وكواليس مزدحمة
الإمارات تؤكد التزامها بتحالف «أوبك بلاس» وتدعو الغرب إلى تبني نهج «واقعي»

الإمارات تؤكد التزامها بتحالف «أوبك بلاس» وتدعو الغرب إلى تبني نهج «واقعي»
«بوابة الوسط» تستعرض نتائج ومباريات كأس ليبيا لكرة السلة

«بوابة الوسط» تستعرض نتائج ومباريات كأس ليبيا لكرة السلة
الزيت واللحوم في صدارة «قائمة الغلاء» بأجدابيا

الزيت واللحوم في صدارة «قائمة الغلاء» بأجدابيا
وليامز تكشف حصيلة لقائها آلاف الليبيين وتوجه رسالة لمجلس النواب

وليامز تكشف حصيلة لقائها آلاف الليبيين وتوجه رسالة لمجلس النواب
عباس ينتقد «ازدواجية المعايير» الغربية على حساب الفلسطينيين

عباس ينتقد «ازدواجية المعايير» الغربية على حساب الفلسطينيين
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
أفغانستان: «طالبان» تأمر شركات الطيران بمنع النساء من السفر بمفردهن
أفغانستان: «طالبان» تأمر شركات الطيران بمنع النساء من السفر ...
مفاوض أوكراني: نتائج محادثات إسطنبول تتيح عقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي
مفاوض أوكراني: نتائج محادثات إسطنبول تتيح عقد لقاء بين بوتين ...
«فرانس برس»: روسيا ستقلص «بشكل جذري» نشاطها العسكري في محيط كييف وتشرنيهيف
«فرانس برس»: روسيا ستقلص «بشكل جذري» نشاطها العسكري في محيط كييف ...
البيت الأبيض: بايدن سيناقش الحرب في أوكرانيا مع قادة أوروبيين عبر الهاتف
البيت الأبيض: بايدن سيناقش الحرب في أوكرانيا مع قادة أوروبيين عبر...
مفاوض أوكراني: كييف تريد «اتفاقا دوليا» يضمن أمنها
مفاوض أوكراني: كييف تريد «اتفاقا دوليا» يضمن أمنها
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
واشنطن تشعر «بخيبة أمل عميقة» بسبب زيارة الرئيس السوري إلى الإمارات
واشنطن تشعر «بخيبة أمل عميقة» بسبب زيارة الرئيس السوري إلى ......
روسيا تحذر من أن تؤدي العقوبات الغربية إلى سقوط محطة الفضاء الدولية
روسيا تحذر من أن تؤدي العقوبات الغربية إلى سقوط محطة الفضاء ......
«الخارجية الروسية»: موسكو باشرت إجراءات «الخروج من مجلس أوروبا»
«الخارجية الروسية»: موسكو باشرت إجراءات «الخروج من مجلس ......
زعيم الشيشان يعلن انتقال ألف متطوع من بلاده إلى أوكرانيا للقتال مع الروس
زعيم الشيشان يعلن انتقال ألف متطوع من بلاده إلى أوكرانيا ......
الجيش الروسي يعلن أنه سيركز من الآن فصاعدا على «تحرير» شرق أوكرانيا
الجيش الروسي يعلن أنه سيركز من الآن فصاعدا على «تحرير» شرق ......
المزيد
بعد مرورها بأزمة صحية.. أول ظهور علني للملكة إليزابيث في حفل تأبين زوجها الأمير فيليب
بعد مرورها بأزمة صحية.. أول ظهور علني للملكة إليزابيث في حفل......
بلجيكا وهولندا تعلنان طرد 38 ضابطا ودبلوماسيا روسيا بتهمة التجسس
بلجيكا وهولندا تعلنان طرد 38 ضابطا ودبلوماسيا روسيا بتهمة ......
تركيا ترحب بـ«التقدم الأهم» في المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا منذ اندلاع الحرب
تركيا ترحب بـ«التقدم الأهم» في المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا......
مفاوض أوكراني: كييف تريد «اتفاقا دوليا» يضمن أمنها
مفاوض أوكراني: كييف تريد «اتفاقا دوليا» يضمن أمنها...
البيت الأبيض: بايدن سيناقش الحرب في أوكرانيا مع قادة أوروبيين عبر الهاتف
البيت الأبيض: بايدن سيناقش الحرب في أوكرانيا مع قادة ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط