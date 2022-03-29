بلجيكا وهولندا تعلنان طرد 38 ضابطا ودبلوماسيا روسيا بتهمة التجسس

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزارة الخارجية الهولندية، الثلاثاء، إن هولندا ستطرد 17 ضابطا استخباراتيا روسيا كانوا متورطين «بشكل سري» في أنشطة تجسس.

وقالت الوزارة في بيان إن «لاهاي» اتخذت هذا القرار على أساس معلومات من أجهزة الاستخبارات الهولندية تفيد بأن الأشخاص المعنيين «المعتمدين كدبلوماسيين في البعثات الروسية في هولندا ينشطون بشكل سري كضباط استخبارات»، وفق «فرانس برس».

طرد 21 روسيا يعملون في السفارة والقنصلية

وفي خطوة مماثلة أعلنت وزيرة الخارجية البلجيكية صوفي ويلميس، الثلاثاء، أن بلجيكا قررت طرد 21 شخصا يعملون في السفارة والقنصلية الروسيتين يشتبه في تورطهم «في عمليات تجسس ونفوذ تهدد الأمن القومي».

ونقلت الوزيرة عبر حسابها على «تويتر» إعلانا صدر للتو أمام لجنة في البرلمان البلجيكي، حددت فيه أن على الأشخاص المعنيين مغادرة الأراضي البلجيكية خلال مهلة 15 يوما.

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وقررت روسيا، الأربعاء الماضي، طرد دبلوماسيين أميركيين ردًّا على طرد واشنطن 12 عضوًا في البعثة الدبلوماسية الروسية لدى الأمم المتحدة مطلع مارس، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان الأربعاء.

وذكر بيان الخارجية: «في 23 مارس، تم تسليم مذكرة تضم لائحة بأسماء الدبلوماسيين الأميركيين الذين أعلن أنهم أشخاص غير مرغوب فيهم، إلى رئيس البعثة الدبلوماسية الأميركية الذي تم استدعاؤه إلى وزارة الخارجية الروسية»، وفق «فراسن برس».

طرد «45 جاسوسًا روسيًا ينتحلون صفة دبلوماسيين»

وفي سياق متصل أعلن وزير الداخلية البولندي، ماريوس كامينسكي، الأربعاء، أن بلاده تطرد «45 جاسوسًا روسيًا ينتحلون صفة دبلوماسيين». وكتب على «تويتر» «بطريقة متّسقة وحازمة تمامًا، نُفكّك شبكة الاستخبارات الروسية في بلادنا».

وفي وقت سابق اليوم، أعلن جهاز مكافحة التجسس البولندي «آيه بي دبليو» تحديد هويات 45 دبلوماسيًا روسيًا يشتبه بقيامهم بالتجسس لصالح بلادهم. ونقلت وكالة «فرانس برس» عن الناطق باسم الجهاز ستانيسلاف زارين، قوله إن «وكالة الاستخبارات الداخلية أعدت لائحة بأسماء 45 شخصًا كانوا يعملون في بولندا تحت غطاء نشاطات دبلوماسية (...) يقومون بأعمال تجسس موجهة ضد بولندا».

وأوضح الناطق أن اللائحة رفعت إلى وزارة الخارجية، مشيرًا عبر «تويتر» إلى أن جهاز مكافحة التجسس طلب «طردهم من الأراضي البولندية»، معلنًا كذلك توجيه الاتهام بالتجسس لصالح روسيا، إلى بولندي يعمل في دائرة الأرشيف لبلدية وارسو.