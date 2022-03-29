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تركيا ترحب بـ«التقدم الأهم» في المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا منذ اندلاع الحرب

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 29 مارس 2022, 04:30 مساء
تركيا ترحب بـ«التقدم الأهم» في المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا منذ اندلاع الحرب
الوفد الأوكراني المفاوض في اسطنبول. (الإنترنت)
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رحب وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو الثلاثاء بـ«التقدم الأهم» في المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا منذ اندلاع الحرب، في الجولة التي استضافتها إسطنبول.

وقال الوزير التركي عقب ثلاث ساعات من المحادثات بين الوفدين الروسي والأوكراني «إنه التقدم الأهم منذ بدء المفاوضات»، مضيفا أن المحادثات لن تستأنف الأربعاء.

مفاوضات جديدة في إسطنبول 
وانطلقت مفاوضات جديدة الثلاثاء في إسطنبول بين كييف وموسكو فيما تؤكد أوكرانيا أنها استعادت السيطرة على الأرض خصوصا قرب كييف، بعد أكثر من شهر على بدء الغزو الروسي.

وبدأت المحادثات بين الوفدين الروسي والأوكراني في إسطنبول بعد الساعة 10:30 صباحا (07:30 ت غ) بقليل الثلاثاء، كما ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية. وهي تجري في قصر دولما بخشة في إسطنبول حيث توجد مكاتب للرئاسة التركية.

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وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الثلاثاء، لدى استقباله الوفدين، إن لدى روسيا وأوكرانيا «مخاوف مشروعة»، داعيا الجانبين إلى «وضع حد لهذه المأساة» التي أدت إلى فرار حوالي 3.9 ملايين شخص من البلاد بحسب الأمم المتحدة.

«ضمانات أمنية غير مشروطة لأوكرانيا»
وقال كبير المفاوضين الروس فلاديمير ميدينسكي للوكالات الروسية إنه يأمل في أن يتمكن من «الإدلاء ببيان» بعد المحادثات «في غضون ساعات قليلة».

وفي منتصف اليوم، لخص نظيره الأوكراني ميخايلو بودولياك على تويتر الشروط التي حددتها كييف «ضمانات أمنية غير مشروطة لأوكرانيا ووقف إطلاق النار وقرارات فعالة بشأن الممرات والقوافل الإنسانية واحترام الجانبين قوانين الحرب وأعرافها» واصفا المفاوضات بأنها «صعبة».

ومساء الإثنين أشار وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إلى أن «الشعب والأرض والسيادة غير قابلة للتفاوض».

 أبراموفيتش وسيط 
وكان رومان أبراموفيتش الذي يحاول القيام بدور الوسيط بين موسكو وكييف حاضرا أيضا في افتتاح المفاوضات بحسب صورة نشرتها الرئاسة التركية تظهره وهو يستمع لكلمة إردوغان. وبعد اجتماع في العاصمة الأوكرانية في مارس الجاري، أظهر الملياردير علامات تشير إلى تعرضه لتسمم.

من جانبه، قال الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، خلال مؤتمر صحفي إن «أبراموفيتش يلعب دورا لإعادة الاتصالات بين الطرفين الروسي والأوكراني»، نافيا معلومات جريدة «وول ستريت جورنال» الأميركية ومصادر أميركية أشارت إلى أن أبراموفيتش ومفاوضين أوكرانيين اثنين عانوا عوارض تدفع إلى الاعتقاد باحتمال حصول تسميم بعد جولة سابقة من المحادثات.

وهذه المرة الأولى التي يلتقي فيها وفدا البلدين اللذين وصلا في اليوم السابق إلى تركيا، بعد جولات عدة من المحادثات عبر الفيديو.

وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد في مقابلة عبر الإنترنت مع وسائل إعلام روسية نقلتها قناة الإدارة الرئاسية الأوكرانية على تلغرام أن من النقاط الرئيسية في المفاوضات «الضمانات الأمنية والحياد والوضع الخالي من الأسلحة النووية لدولتنا».

استعادة السيطرة 
ميدانيا، اعتبر وزير الدفاع الروسي أن «أهداف المرحلة الأولى (للهجوم الذي بدأ في 24 فبراير) تحققت».

وقال سيرغي شويغو «قلصت الإمكانات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية بشكل كبير ما سمح بتركيز الاهتمام والجهود على الهدف الرئيسي: تحرير دونباس». وأعلنت السلطات الأوكرانية الإثنين أنها «حررت» إيربين التي شهدت قتالا عنيفا على مسافة 20 كيلومترا شمال غرب كييف.

وفي رسالة مصورة بثت مساء الإثنين قال زيلينسكي إن «المحتلين يُطردون من إربين، يُطردون من كييف. لكن، من السابق لأوانه التحدث عن أمن في هذا الجزء من منطقتنا. المعارك مستمرة. القوات الروسية تسيطر على شمال منطقة كييف، ولديها موارد وقوى بشرية».

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