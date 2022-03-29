«فرانس برس»: روسيا ستقلص «بشكل جذري» نشاطها العسكري في محيط كييف وتشرنيهيف

القاهرة - بوابة الوسط

ستقلص روسيا بشكل «جذري» نشاطها العسكري في شمال أوكرانيا، وبما يشمل المناطق القريبة من كييف، وذلك عقب محادثات «مفيدة» في إسطنبول، حسبما أعلن وفد موسكو الثلاثاء.

وقال نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين: «نظرًا إلى أن المحادثات حول إعداد اتفاق بشأن وضع أوكرانيا المحايد وخلوها من الأسلحة النووية انتقلت إلى مرحلة عملية، جرى اتخاذ قرار بتقليص النشاط العسكري في منطقتي كييف وتشرنيهيف بشكل جذري بعدة مرات».

وأكد رئيس وفد التفاوض، فلاديمير منديسكي، إجراء «نقاشات مفيدة» في المحادثات، مضيفًا أن المقترحات الأوكرانية ستُنقل للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفقًا لوكالة «فرانس برس».