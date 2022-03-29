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أفغانستان: «طالبان» تأمر شركات الطيران بمنع النساء من السفر بمفردهن

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 29 مارس 2022, 02:15 مساء
أفغانستان: «طالبان» تأمر شركات الطيران بمنع النساء من السفر بمفردهن
مجموعة من المواطنين الأفغان في طريقهم إلى طائرة أميركية عقب سيطرة طالبان على كابل. (الإنترنت).
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أمرت حركة «طالبان» شركات الطيران في أفغانستان بمنع صعود نساء على متن الطائرات في حال لم يكنّ برفقة رجل من عائلتهن، في تدبير جديد يقيد حريات الأفغانيات التي جرى تقويضها منذ عودة الحركة إلى الحكم، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

ومنذ استحواذها على السلطة في 15 أغسطس الماضي، قوضت «طالبان» تدريجيًا الحريات التي اكتسبتها النساء خلال 20 عامًا، رغم الوعود بأنها ستكون أكثر مرونة مما كانت خلال فترة حكمها السابق (1996-2001)، عندما كانت النساء محرومات من كافة حقوقهن تقريبًا، واستبعدت الحركة الإسلامية المتشددة الأفغانيات من عديد الوظائف العامة، وفرضت قيودًا على لباسهن. كما أنها اعتقلت ناشطات، بعضهن لأسابيع عدة، تظاهرن من أجل حقوق النساء، وآخر القيود التي فُرضت تتعلق بالسفر جوًا.

منع إصدار تذاكر سفر للنساء
وقال مسؤولان في شركتي «إريانا أفغان إيرلاينز» و«كام إير»، مساء الأحد، لوكالة «فرانس برس» إنهما تلقيا أمرًا من جانب «طالبان» يمنع إصدار تذاكر سفر للنساء الأفغانيات في حال لم يكنَّ برفقة رجل من عائلتهن أثناء الرحلة، وتؤكد رسالة بعثها مسؤول كبير في شركة «إريانا أفغان إيرلاينز» للموظفين وحصلت وكالة «فرانس برس» على نسخة منها هذه التدابير الجديدة التي ستُطبق على كافة الرحلات.

وجاء في الرسالة أنه «لن يُسمح لأي امرأة بالسفر على متن رحلات داخلية أو دولية دون قريب ذكر» وأكد وكيلا سفر تواصلت معهما «فرانس برس» أيضًا أنهما توقفا عن إصدار تذاكر سفر للنساء اللواتي يعتزمن السفر بمفردهن.

وقالت إحدى الراكبات لـ«فرانس برس» إن بعض النساء «اللواتي كن سيسافرن دون قريب ذكر لم يُسمح لهن بالصعود على متن رحلة كام إير المتوجهة من كابل إلى إسلام أباد الجمعة»، ويفترض أن هذا التدبير الجديد لا يعني النساء الأجنبيات، رغم أن وسائل إعلام محلية أفادت عن حالة أفغانية تحمل الجنسية الأميركية مُنعت من السفر الأسبوع الماضي.

وأواخر ديسمبر، منعت الحركة الأصولية النساء الأفغانيات من السفر لأبعد من 72 كلم في البلاد في حال لم يكنَّ برفقة قريب ذكر من العائلة، يأتي هذا الإجراء الجديد بعد أيام من اتخاذ «طالبان» قرار إغلاق المدارس الثانوية للفتيات، بعد ساعات من إعادة فتحها، وأعلنت جمعيات الدفاع عن حقوق النساء في أفغانستان الأحد، نيتها تنظيم تظاهرات إذا لم تُعد «طالبان» فتح المدارس هذا الأسبوع.

الفصل بين النساء والرجال في الحدائق العامة
وكتبت الموفدة الأميركية الخاصة إلى أفغانستان، رينا أميري، في تغريدة أن قمع النساء والفتيات الأفغانيات ليس «بديلًا عن الحوكمة» وقالت متوجهة إلى قادة «طالبان»: «اخلقوا ثقافة أمل بدل ثقافة الخوف»، وأعلنت وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي حلت مكان وزارة شؤون النساء التابعة للحكومة السابقة، الأحد تدبيرًا جديدًا يقضي بالفصل بين النساء والرجال في الحدائق العامة في كابل.

وأوضحت أنه بإمكان النساء الذهاب إلى الحدائق أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، على أن يذهب الرجال في الأيام الأخرى، وأكد المسؤول في الوزارة محمد يحيى عارف لوكالة «فرانس برس» أنه «ليس أمرًا من الإمارة الإسلامية، ولكنه أمر من الله أن لا يلتقي رجال ونساء غرباء في المكان نفسه»، ووصفت المديرة المساعدة في منظمة «هيومن رايتس ووتش» لشؤون حقوق النساء هيذر بار، هذه القيود بأنها «مخيفة».

وقالت لـ«فرانس برس»: «كل يوم نشهد تضييقًا للخناق على النساء والفتيات» وأضافت: «لقد تخلوا، أقله حتى الآن، عن كل جهد للتوصل إلى اتفاق مع المجتمع الدولي» ولم تعترف أي دولة بعد بالنظام الجديد في أفغانستان، ويبدو أن «طالبان» تراقب أيضًا وسائل الإعلام المحلية عن قرب بعدما كانت هذه الأخيرة قد ازدهرت في ظل الأنظمة السابقة التي كانت مدعومة من الولايات المتحدة.

وفي إقليم قندهار، داهمت استخبارات «طالبان» مقرات أربع إذاعات كانت تبث الموسيقى، وأوقفت ستة صحفيين، وأمرت الحركة، الأحد، القنوات التلفزيونية الأفغانية الشريكة لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» بوقف بث برامجها باللغات البشتونية والفارسية والأوزبكية.

وأوضح الناطق باسم «طالبان»، إنعام الله سمنكاني، لـ«فرانس برس» أنه «نظرًا إلى أن القنوات التلفزيونية الأجنبية تبث من الخارج، فإن الإمارة الإسلامية ليس لديها حق مراقبة محتوياتها، خصوصًا في ما يتعلق بلباس الصحفيات»، وأضاف أن «أحيانًا، تبث (هذه القنوات) محتويات تتعارض مع قيمنا الدينية ومع الثقافة الأفغانية ومصالح الأمن القومي»، ونددت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان في تغريدة بالأمر، معتبرة أنه «تطور جديد يثير الخوف إجراء قمعي آخر ضد الشعب الأفغاني».

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