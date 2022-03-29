بدء المحادثات بين الوفدين الروسي والأوكراني في إسطنبول

القاهرة - بوابة الوسط

بدأت المحادثات بين الوفدين الروسي والأوكراني في إسطنبول صباح الثلاثاء، كما ذكرت وكالة أنباء «الأناضول» التركية الرسمية.

واستقبل الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، المفاوضين ودعاهم إلى «وضع حد لهذه المأساة» المتمثلة في الهجوم الروسي على أوكرانيا منذ 24 فبراير، وفق وكالة «فرانس برس».

إردوغان يتحدث عن «توافق» في المفاوضات بين موسكو وكييف

واعتبر إردوغان أن للجانبين الروسي والأوكراني «مخاوف مشروعة»، وسبق أن قال، الجمعة، ثمة توافق بين موسكو وكييف على أربع نقاط في المفاوضات من أصل ست.

وكانت جولة مماثلة من المحادثات بين الوفدين الأوكراني والروسي جرت في العاشر من مارس في مدينة أنطاليا التركية بين وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا من دون أن تؤدي إلى تقدم ملموس، حسب الوكالة الفرنسية.

المفاوضات مع روسيا «بالغة الصعوبة»

واعتبر وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، الجمعة، أن المفاوضات مع روسيا «بالغة الصعوبة»، وذلك بعد أكثر من شهر من بدء الغزو الروسي لبلاده.

وقال كوليبا في بيان إن «العملية التفاوضية بالغة الصعوبة»، نافيًا التوصل إلى «تفاهم» مع موسكو في هذه المرحلة.

وأعلنت روسيا، الجمعة، أن المفاوضات مع أوكرانيا لم تحرز تقدمًا حول النقاط الرئيسية، وقال المفاوض الروسي فلاديمير ميدينسكي للصحفيين: «في ما يتعلق بالنقاط الثانوية فإن المواقف تتلاقى، ولكن بالنسبة إلى النقاط الرئيسية فإنها في الحقيقة تراوح مكانها»، على ما نقلت عنه وكالات أنباء روسية.