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إردوغان للوفدين الروسي والأوكراني: للطرفين مخاوف مشروعة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 29 مارس 2022, 09:27 صباحا
إردوغان للوفدين الروسي والأوكراني: للطرفين مخاوف مشروعة
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان. (الإنترنت).
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قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الثلاثاء، لدى استقباله الوفدين الروسي والأوكراني في إسطنبول، حيث تبدأ جولة جديدة من المفاوضات الرامية إلى وقف الحرب بينهما، إن لدى روسيا وأوكرانيا «مخاوف مشروعة»، داعيًا الجانبين إلى «وضع حد لهذه المأساة».

ومن المقرر أن تبدأ المحادثات بين الوفدين بعد هذا اللقاء في قصر دولما بخشة في إسطنبول، حيث توجد مكاتب للرئاسة التركية، وفق وكالة «فرانس برس».

والجمعة، أكد إردوغان أن ثمة توافقًا بين موسكو وكييف على أربع نقاط في المفاوضات من أصل ست.

وقال أحد  المفاوضين الأوكرانيين، دافيد أراخاميا، عبر صفحته على «فيسبوك»، الأحد، «خلال المباحثات اليوم عبر تقنية الفيديو، اتُّخذ قرار بعقد الجولة المباشرة المقبلة في تركيا بين 28 و30 مارس». وكانت جولة مماثلة جرت في العاشر من مارس في مدينة أنطاليا التركية بين وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا من دون أن تؤدي إلى تقدم ملموس، حسب الوكالة الفرنسية.

المفاوضات مع روسيا «بالغة الصعوبة»
واعتبر وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، الجمعة، أن المفاوضات مع روسيا «بالغة الصعوبة»، وذلك بعد أكثر من شهر من بدء الغزو الروسي لبلاده.

وقال كوليبا في بيان إن «العملية التفاوضية بالغة الصعوبة»، نافيًا التوصل إلى «تفاهم» مع موسكو في هذه المرحلة. 

وأعلنت روسيا، الجمعة، أن المفاوضات مع أوكرانيا لم تحرز تقدمًا حول النقاط الرئيسية، وقال المفاوض الروسي فلاديمير ميدينسكي للصحفيين: «في ما يتعلق بالنقاط الثانوية فإن المواقف تتلاقى، ولكن بالنسبة إلى النقاط الرئيسية فإنها في الحقيقة تراوح مكانها»، على ما نقلت عنه وكالات أنباء روسية.

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