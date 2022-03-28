أوكرانيا تعلن «تحرير» ضاحية إربين التابعة لكييف

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن وزير الداخلية الأوكراني دينيس موناستيرسكي، الإثنين، أن القوات الأوكرانية «حررت» إربين، إحدى ضواحي كييف.

وقال في تصريحات متلفزة: «في الحقيقة، يجري التالي بالتوازي: القوات المسلحة تتقدم والشرطة تتقدم ويجري فورًا تمشيط الشوارع بشكل كامل.. لذلك، فإن المدينة تحررت الآن، لكن ما زال التواجد فيها خطيرًا»، وفق «فرانس برس».

تفاقم الوضع الإنساني «الكارثي»

في سياق متصل عبرت السلطات الأوكرانية عن قلقها من تفاقم الوضع الإنساني «الكارثي» أصلًا في ماريوبول، المرفأ الاستراتيجي المحاصر الذي يقصفه الجيش الروسي منذ نهاية فبراير، عشية جولة مفاوضات جديدة بين كييف وموسكو في إسطنبول.

وقالت مستشارة الرئاسة الأوكرانية المكلفة حاليًا ملف الممرات الإنسانية تيتيانا لوماكينا لـ«فرانس برس»، عبر الهاتف، «دُفن نحو 5000 شخص (في ماريوبول) لكن عمليات الدفن توقفت قبل 10 أيام بسبب القصف المتواصل». وأضافت أن عدد القتلى الفعلي قد يكون وصل إلى 10 آلاف شخص، نظرًا لتقدير عدد الأشخاص العالقين تحت الركام.

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ودان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الحصار الشامل المفروض على هذه المدينة التي يحاول الجيش الروسي السيطرة عليها منذ نهاية فبراير، التي لا يزال نحو 100 ألف شخص عالقين فيها.

وقال، مساء الأحد، «جميع مداخل ومنافذ المدينة مغلقة (...) يستحيل إدخال الطعام والأدوية إلى ماريوبول». وأضاف أن «القوات الروسية تقصف قوافل المساعدات الإنسانية وتقتل السائقين»، مشيرًا إلى أن الشوارع امتلأت بـ«الجثث» التي لا يمكن دفنها.

وبعد إعلان موسكو، الجمعة، «تركيز جهودها على تحرير دونباس»، قد «يتفاقم» وضع هذا الميناء الاستراتيجي المطل على بحر آزوف الواقع في أقصى جنوب هذا الحوض المنجمي، كما حذر أوليكسي أريستوفيتش مستشار الرئاسة الأوكرانية في رسالة فيديو على «تلغرام».

تنظيم عملية إجلاء من المدينة

وبعد أسبوعين على قصف مسرح المدينة، ما زال مصير مئات المدنيين الذين لجؤوا إليه مجهولًا. وبناء على شهادات من شهود العيان، تفيد البلدية بأن حصيلة قتلى المسرح قد تكون نحو 300 شخص. وكانت مسؤولة بلدية في ماريوبول فرت من المدينة يوم القصف، وقالت لوكالة «فرانس برس» إن نشر أي حصيلة للضحايا مستحيل بسبب خطوط الاتصال الرديئة وغياب السلطات المحلية.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، إنه سيتحدث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين الإثنين أو الثلاثاء لتنظيم عملية إجلاء من المدينة.

ولا يزال ماكرون، الذي تحدث ثماني مرات مع بوتين منذ بداية الغزو الروسي، مقتنعًا بأن الحوار مع موسكو لا يزال ممكنًا «لوقف الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا».

الدفاع عن كييف مستمر

وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية، على حسابها على «تويتر»، «السكان يحاولون ضمان بقائهم بشتى الطرق. الوضع الإنساني كارثي». وأوضحت أن «القوات المسلحة الروسية تحول المدينة إلى رماد».

ووفقًا لحصيلة نشرتها رئاسة البلدية منتصف مارس، قُتل أكثر من ألفي مدني في ماريوبول منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير.

وقالت غانا ماليار، نائبة وزير الدفاع للتلفزيون الأوكراني، «العدو يحاول تحقيق اختراق في محيط كييف وقطع الطرق». وأضافت أن «الدفاع عن كييف مستمر».