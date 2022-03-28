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بايدن «لن يتراجع» عن إشارته إلى وجوب مغادرة بوتين السلطة.. «غضب شخصي»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 28 مارس 2022, 10:43 مساء
بايدن «لن يتراجع» عن إشارته إلى وجوب مغادرة بوتين السلطة.. «غضب شخصي»
الرئيس الأميركي جو بايدن يلقي خطابًا حول الغزو الروسي لأوكرانيا في القصر الرئاسي البولندي في وارسو. (أ ف ب)
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رفض الرئيس الأميركي جو بايدن، الإثنين، التراجع عن إعلانه في خطاب رئيسي خلال عطلة نهاية الأسبوع بأنه لا يمكن للرئيس الروسي فلاديمر بوتين «البقاء في السلطة»، قائلًا إنه كان يعبر عن «غضب شخصي».

وقال للصحفيين، في البيت الأبيض، «لن أتراجع عن أي شيء. أريد أن أوضح أنني لم أكن حينها ولا الآن أتحدث عن تغيير في السياسة. كنت أعبّر عن غضب أشعر به من الناحية الأخلاقية، لا أقدم اعتذارات عن مشاعري الشخصية»، وفق «فرانس برس».

وأوضح مسؤول في البيت الأبيض، السبت الماضي، أن الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي اعتبر في خطاب في وارسو مساء السبت، أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين «لا يمكنه البقاء في السلطة»، لم يدعُ في كلامه هذا إلى «تغيير النظام» في روسيا. وقال المسؤول: «ما أراد الرئيس قوله إنه لا يمكن السماح لبوتين بممارسة سلطة على جيرانه أو على المنطقة. لم يكن يتحدث عن حكم بوتين في روسيا ولا عن تغيير للنظام».

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وردت روسيا على لسان، السكرتير الصحفي للكرملين دميتري بيسكوف، الذي أكد أنه ليس للرئيس الأميركي جو بايدن أن يقرر من يكون في السلطة بروسيا، وأن الروس وحدهم من يختارون رئيسهم. وقال ردًا على تصريحات بايدن، خلال كلمة ألقاها في وارسو: «ليس بايدن من يقرر.. الروس هم من ينتخبون رئيس بلادهم». 

 فلاديمير بوتين «لا يمكنه البقاء في السلطة»
وقال بايدن إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين «لا يمكنه البقاء في السلطة»، وذلك في خطاب ألقاه في العاصمة البولندية وارسو، السبت الماضي، تناول فيه النزاع في أوكرانيا. وختم خطابه قائلًا: «سيكون لنا مستقبل مختلف، مستقبل أكثر إشراقًا متجذر في الديمقراطية والمبدأ والأمل والنور». وأضاف: «بحق الله، لا يمكن لهذا الرجل البقاء في السلطة».

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