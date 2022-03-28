الرئاسة الأوكرانية: 5000 قتيل في ماريوبول منذ بدء الغزو الروسي

القاهرة - بوابة الوسط

قتل خمسة آلاف شخص على الأقل في مدينة ماريوبول المحاصرة في جنوب أوكرانيا، منذ بدء الغزو الروسي الشهر الماضي، وفق ما قالت مسؤولة أوكرانية الإثنين.

وقالت مستشارة الرئاسة الأوكرانية المكلفة حاليًا ملف الممرات الإنسانية، تيتيانا لوماكينا، لـ«فرانس برس» عبر الهاتف «دُفن نحو خمسة آلاف شخص، لكن عمليات الدفن توقّفت قبل عشرة أيام بسبب القصف المتواصل»، مضيفة أن عدد القتلى الفعلي قد يكون وصل إلى عشرة آلاف شخص، بحسب «فرانس برس».

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أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية ليل الأحد- الإثنين على «تويتر» أن سكان المدينة المحاصرة والتي تتعرض للقصف منذ أسابيع «يكافحون من أجل البقاء، الوضع الإنساني كارثي»، وأضافت أن «القوات المسلحة الروسية تحول المدينة إلى غبار» فيما ندد الرئيس فولوديمير زيلينسكي بحصار كامل على المدينة التي يحاول الجيش الروسي السيطرة عليها منذ بضعة أسابيع.

وضع صعب في ماريوبول

وقال مساء الأحد «كل المنافذ للدخول إلى المدينة والخروج منها مقطوعة... من المستحيل إدخال مؤن وأدوية إلى ماريوبول» مضيفا أن «القوات الروسية تقصف قوافل المساعدة الإنسانية وتقتل السائقين»، وكشف أنه جرى نقل حوالي ألفي طفل إلى روسيا مؤكدا «هذا يعني خطفهم، لأننا لا نعرف أين هم تحديدا. بعضهم مع أهلهم، وبعضهم الآخر لا. إنها كارثة».

وقال الرئيس الأوكراني زيلينسكي إن حوالي مئة ألف شخص ما زالوا محاصرين في المدينة الإستراتيجية الواقعة على بحر آزوف. وفشلت عدة محاولات لفتح طريق آمن للمدنيين وسط تبادل اتهامات بين الطرفين بانتهاك وقف إطلاق النار، وبعد عشرة أيام على قصف مسرح ماريوبول، لم يعرف بعد مصير مئات المدنيين الذين لجأوا إلى المبنى، ووصفت مسؤولة في البلدية البحث عنهم بأنه مهمة شبه مستحيلة.