الكرملين يعتبر تصريحات بايدن حول بوتين «مثيرة للقلق»

القاهرة - بوابة الوسط

ندّد الكرملين الاثنين بتصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن التي وصف فيها نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه «جزار»، معتبرًا أنها «مثيرة للقلق»، في خضمّ الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن «هذا التصريح هو بدون شكّ مثير للقلق»، مشيرًا إلى أن موسكو ستواصل متابعة «تصريحات الرئيس الأميركي عن كثب»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

ووصف الرئيس الأميركي جو بايدن، نظيره الروسي فلاديمير بوتين بـ«جزار» خلال لقائه لاجئين أوكرانيين في وارسو السبت الماضي، ردًّا على سؤال حول رأيه «بفلاديمير بوتين نظرًا لما يفعله بهؤلاء الناس».

بايدن: فلاديمير بوتين «لا يمكنه البقاء في السلطة»

وخلال خطاب ألقاه في العاصمة البولندية وارسو، وقال بايدن إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين «لا يمكنه البقاء في السلطة». وختم خطابه قائلًا: «سيكون لنا مستقبل مختلف، مستقبل أكثر إشراقًا متجذر في الديمقراطية والمبدأ والأمل والنور». وأضاف: «بحق الله، لا يمكن لهذا الرجل البقاء في السلطة».

إلا أن البيت الأبيض الأميركي سارع إلى توضيح أن بايدن لم يدعُ في كلامه هذا إلى «تغيير النظام» في روسيا. وقال مسؤول: «ما أراد الرئيس قوله إنه لا يمكن السماح لبوتين بممارسة سلطة على جيرانه أو على المنطقة. لم يكن يتحدث عن حكم بوتين في روسيا ولا عن تغيير للنظام»، بحسب «فرانس برس».