«داعش» يتبنى الهجوم على الشرطة الإسرائيلية شمال فلسطين

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن تنظيم «داعش»، الإثنين، مسؤوليته عن هجوم في شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة، أسفر عن مقتل عنصرين من الشرطة الإسرائيلية، وفق بيان نشرته وكالة «أعماق» الدعائية التابعة له.

وقال التنظيم في البيان «قُتل عنصران من الشرطة اليهودية على الأقل وأصيب آخرون بجروح، بهجوم انغماسي مزدوج» لمقاتلين تابعين له، حسب وكالة «فرانس برس».

وبحسب مسعفين والشرطة الإسرائيلية، قتل إسرائيليان برصاص اثنين في المدينة شمال فلسطين، قبل «تحييدهما» من قبل قوات الشرطة.

وتزامن الهجوم مع قمة «تاريخية» دعت لها السلطات الإسرائيلية، شارك فيها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن وعدد من نظرائه العرب.