زيلينسكي لوسائل إعلام روسية: قضية «حياد» أوكرانيا «يتم درسها بعمق»

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، في مقابلة مع وسائل إعلام روسية أن قضية «حياد» أوكرانيا التي تشكل أحد البنود المركزية في المفاوضات مع روسيا لإنهاء النزاع، «يتم درسها بعمق».

وقال زيلينسكي في المقابلة التي أجريت عبر الإنترنت وبُثت عبر قناة تلغرام للإدارة الرئاسية الأوكرانية إن «هذا البند في المفاوضات (...) قيد النقاش، يتم درسه بعمق»، بحسب «فرانس برس».

مفاوضات مباشرة جديدة

يلتقي وفدان روسي وأوكراني اعتبارًا من الإثنين في تركيا في إطار جولة مفاوضات مباشرة جديدة، وفق ما أعلن أحد المفاوضين الأوكرانيين دافيد أراخاميا، الأحد.

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وكتب المفاوض على صفحته على فيسبوك «خلال المباحثات اليوم عبر تقنية الفيديو، اتُخذ قرار بعقد الجولة المباشرة المقبلة في تركيا بين 28 و30 مارس». وكانت جولة مماثلة جرت في العاشر من مارس في مدينة أنطاليا التركية بين وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا من دون أن تؤدي إلى تقدم ملموس.

«الكرة الآن في ملعب بولندا»

وأعلن وزير الخارجية الأوكراني في تصريح مكتوب لوكالة «فرانس برس»، السبت، أن الولايات المتحدة أكدت لكييف أنها «لا تعارض» تسليمها مقاتلات بولندية. وكتب دميترو الذي التقى في وقت سابق الرئيس الأميركي جو بايدن، خلال زيارته بولندا أن «الولايات المتحدة أكدت لنا أنها لا تعارض نقل الطائرات»، مضيفًا أن «الكرة الآن في ملعب بولندا».

وسبق أن أعلن الولايات المتحدة في 09 مارس الجاري رفضها مقترح بولندا بشأن تسليم الجيش الأميركي مقاتلات ميغ-29، لنقلها إلى أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية جون كيربي في مؤتمر صحفي إن «أجهزة الاستخبارات تعتبر أن نقل (طائرات) ميغ-29 إلى أوكرانيا يمكن أن يُعتبر مفاقمة (للنزاع) ويمكن أن يؤدي إلى رد فعل روسي من شأنه أن يزيد مخاطر التصعيد العسكري مع حلف شمال الأطلسي»، وفق وكالة «فرانس برس».