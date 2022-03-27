Atwasat

زيلينسكي لوسائل إعلام روسية: قضية «حياد» أوكرانيا «يتم درسها بعمق»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 27 مارس 2022, 10:14 مساء
زيلينسكي لوسائل إعلام روسية: قضية «حياد» أوكرانيا «يتم درسها بعمق»
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسك. (الإنترنت)
alwasat radio

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، في مقابلة مع وسائل إعلام روسية أن قضية «حياد» أوكرانيا التي تشكل أحد البنود المركزية في المفاوضات مع روسيا لإنهاء النزاع، «يتم درسها بعمق».

وقال زيلينسكي في المقابلة التي أجريت عبر الإنترنت وبُثت عبر قناة تلغرام للإدارة الرئاسية الأوكرانية إن «هذا البند في المفاوضات (...) قيد النقاش، يتم درسه بعمق»، بحسب «فرانس برس».

مفاوضات مباشرة جديدة
يلتقي وفدان روسي وأوكراني اعتبارًا من الإثنين في تركيا في إطار جولة مفاوضات مباشرة جديدة، وفق ما أعلن أحد المفاوضين الأوكرانيين دافيد أراخاميا، الأحد.

-  الرئيس الأميركي سيلتقي وزيري الخارجية والدفاع الأوكرانيين في «وارسو»
-  الرئيس الأميركي يصل إلى مدينة جيشوف ببولندا قرب الحدود مع أوكرانيا

وكتب المفاوض على صفحته على فيسبوك «خلال المباحثات اليوم عبر تقنية الفيديو، اتُخذ قرار بعقد الجولة المباشرة المقبلة في تركيا بين 28 و30 مارس». وكانت جولة مماثلة جرت في العاشر من مارس في مدينة أنطاليا التركية بين وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا من دون أن تؤدي إلى تقدم ملموس.

«الكرة الآن في ملعب بولندا»
وأعلن وزير الخارجية الأوكراني في تصريح مكتوب لوكالة «فرانس برس»، السبت، أن الولايات المتحدة أكدت لكييف أنها «لا تعارض» تسليمها مقاتلات بولندية. وكتب دميترو الذي التقى في وقت سابق الرئيس الأميركي جو بايدن، خلال زيارته بولندا أن «الولايات المتحدة أكدت لنا أنها لا تعارض نقل الطائرات»، مضيفًا أن «الكرة الآن في ملعب بولندا».

وسبق أن أعلن الولايات المتحدة في 09 مارس الجاري رفضها مقترح بولندا بشأن تسليم الجيش الأميركي مقاتلات ميغ-29، لنقلها إلى أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية جون كيربي في مؤتمر صحفي إن «أجهزة الاستخبارات تعتبر أن نقل (طائرات) ميغ-29 إلى أوكرانيا يمكن أن يُعتبر مفاقمة (للنزاع) ويمكن أن يؤدي إلى رد فعل روسي من شأنه أن يزيد مخاطر التصعيد العسكري مع حلف شمال الأطلسي»، وفق وكالة «فرانس برس».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مجلس أعيان ليبيا للمصالحة يقدم لـ«زينينغا» مقترحات لحل أزمة السلطة التنفيذية

مجلس أعيان ليبيا للمصالحة يقدم لـ«زينينغا» مقترحات لحل أزمة السلطة التنفيذية
الفارس الليبي دعباج يتصدر البطولة الدولية بتونس

الفارس الليبي دعباج يتصدر البطولة الدولية بتونس
«النصر» يتعادل وديا مع «حمام الأنف» في معسكر تونس

«النصر» يتعادل وديا مع «حمام الأنف» في معسكر تونس
هل يتعافى الاقتصاد العالمي من إدمان النفط؟

هل يتعافى الاقتصاد العالمي من إدمان النفط؟
برنامج ذكاء صناعي ينجح في الفوز على أبطال لعبة «البريدج»

برنامج ذكاء صناعي ينجح في الفوز على أبطال لعبة «البريدج»
السياح الأجانب يتوافدون إلى العراق بعد عقود من العزلة

السياح الأجانب يتوافدون إلى العراق بعد عقود من العزلة
«واشنطن بوست»: البيت الأبيض يقترح زيادة الضرائب على الأكثر ثراءً

«واشنطن بوست»: البيت الأبيض يقترح زيادة الضرائب على الأكثر ثراءً
لبنانيون يستبدلون الحبوب باللحوم وسط أزمة اقتصادية خانقة

لبنانيون يستبدلون الحبوب باللحوم وسط أزمة اقتصادية خانقة
باريس تستدعي السفير الروسي بعد رسوم كاريكاتورية اعتبرت «غير مقبولة»

باريس تستدعي السفير الروسي بعد رسوم كاريكاتورية اعتبرت «غير مقبولة»
كييف: واشنطن لا تعارض تسليمنا مقاتلات بولندية

كييف: واشنطن لا تعارض تسليمنا مقاتلات بولندية
تسديد الديون ومعالجة المرضى بالخارج ضمن محاور زيارة أبوجناح إلى مصر

تسديد الديون ومعالجة المرضى بالخارج ضمن محاور زيارة أبوجناح إلى مصر
الذهول يسيطر على إيطاليا بعد الكابوس المقدوني

الذهول يسيطر على إيطاليا بعد الكابوس المقدوني
ميسي يلمح لاعتزال اللعب الدولي

ميسي يلمح لاعتزال اللعب الدولي
نورلاند يكشف تفاصيل المقترح الأميركي بشأن إدارة عائدات النفط الليبي

نورلاند يكشف تفاصيل المقترح الأميركي بشأن إدارة عائدات النفط الليبي
شاهد زعيم كوريا الشمالية وهو يعطي أمر إطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات (فيديو وصور)

شاهد زعيم كوريا الشمالية وهو يعطي أمر إطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات (فيديو ...
«بوابة الوسط» ترصد 293 هدفا وخريطة المباريات المتبقية في الدوري الممتاز

«بوابة الوسط» ترصد 293 هدفا وخريطة المباريات المتبقية في الدوري الممتاز
وزير خارجية قطر: لم نشهد «أبدًا» استجابة عالمية لمعالجة معاناة السوريين والفلسطيينين والليبيين والعراقيين والأفغان على غرار أوكرانيا

وزير خارجية قطر: لم نشهد «أبدًا» استجابة عالمية لمعالجة معاناة السوريين ...
بالصور: مميزات «بورشه 911 كلاسيك كلوب كوبيه»

بالصور: مميزات «بورشه 911 كلاسيك كلوب كوبيه»
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
«بيلد»: ألمانيا تعتزم حيازة درع صاروخية إسرائيلية
«بيلد»: ألمانيا تعتزم حيازة درع صاروخية إسرائيلية
يوميات سكان خاركيف الأوكرانية تحت القصف الروسي
يوميات سكان خاركيف الأوكرانية تحت القصف الروسي
مباحثات «فرنسية سعودية إماراتية» بشأن تنويع إمدادات الطاقة لأوروبا
مباحثات «فرنسية سعودية إماراتية» بشأن تنويع إمدادات الطاقة ...
الانتخابات الرئاسية الفرنسية: تجمعات لمختلف المرشحين قبل 14 يوما من الانطلاق
الانتخابات الرئاسية الفرنسية: تجمعات لمختلف المرشحين قبل 14 يوما ...
جولة مفاوضات جديدة بين موسكو وكييف في تركيا
جولة مفاوضات جديدة بين موسكو وكييف في تركيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
واشنطن تشعر «بخيبة أمل عميقة» بسبب زيارة الرئيس السوري إلى الإمارات
واشنطن تشعر «بخيبة أمل عميقة» بسبب زيارة الرئيس السوري إلى ......
روسيا تحذر من أن تؤدي العقوبات الغربية إلى سقوط محطة الفضاء الدولية
روسيا تحذر من أن تؤدي العقوبات الغربية إلى سقوط محطة الفضاء ......
«الخارجية الروسية»: موسكو باشرت إجراءات «الخروج من مجلس أوروبا»
«الخارجية الروسية»: موسكو باشرت إجراءات «الخروج من مجلس ......
زعيم الشيشان يعلن انتقال ألف متطوع من بلاده إلى أوكرانيا للقتال مع الروس
زعيم الشيشان يعلن انتقال ألف متطوع من بلاده إلى أوكرانيا ......
الجيش الروسي يعلن أنه سيركز من الآن فصاعدا على «تحرير» شرق أوكرانيا
الجيش الروسي يعلن أنه سيركز من الآن فصاعدا على «تحرير» شرق ......
المزيد
زيلينسكي لوسائل إعلام روسية: قضية «حياد» أوكرانيا «يتم درسها بعمق»
زيلينسكي لوسائل إعلام روسية: قضية «حياد» أوكرانيا «يتم درسها......
حزب شولتس يتصدر نتائج أول اقتراع محلي منذ توليه المستشارية الألمانية
حزب شولتس يتصدر نتائج أول اقتراع محلي منذ توليه المستشارية ......
شنغهاي تفرض إغلاقا على مرحلتين لوقف انتشار «كوفيد»
شنغهاي تفرض إغلاقا على مرحلتين لوقف انتشار «كوفيد»...
جولة مفاوضات جديدة بين موسكو وكييف في تركيا
جولة مفاوضات جديدة بين موسكو وكييف في تركيا...
الانتخابات الرئاسية الفرنسية: تجمعات لمختلف المرشحين قبل 14 يوما من الانطلاق
الانتخابات الرئاسية الفرنسية: تجمعات لمختلف المرشحين قبل 14 ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط