حزب شولتس يتصدر نتائج أول اقتراع محلي منذ توليه المستشارية الألمانية

القاهرة - بوابة الوسط

بعد مرور أكثر مئة يوم على توليه السلطة، تصدر الحزب الاشتراكي الديمقراطي بقيادة المستشار الألماني أولاف شولتس الأحد نتائج انتخابات البرلمان المحلي بولاية سارلاند في مواجهة المحافظين المأزومين.

حصل حزب المستشار على 43% من الأصوات، مقابل 27.5% للحزب المسيحي الديمقراطي الذي قاد المنطقة الصغيرة في غرب ألمانيا لأكثر من 20 عاما، وفق عدة استطلاعات رأي نشرتها قنوات تلفزة ألمانية، وفق «فرانس برس».

الحزب الاشتراكي الديمقراطي يبدو محتضرا

وبذلك حقّق الاشتراكيون الديمقراطيون الذين يتزعمون الائتلاف الحاكم منذ بداية ديسمبر، تقدما بأكثر من 13 نقطة مقارنة بالانتخابات السابقة العام 2017 في هذه الولاية الأصغر مساحة في ألمانيا بعد مدن برلين وهامبورغ وبريمن.

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بدا الحزب الاشتراكي الديمقراطي محتضرا قبل بضعة أشهر، قبل أن يحقق فوزا مفاجئا في الانتخابات العامة في سبتمبر ويضع الآن حدا لسيطرة المحافظين التي استمرت 22 عاما في ولاية سارلاند الحدودية مع فرنسا.

«مساء مرير»

هذا الاختبار هو الأول من نوعه لشولتس منذ توليه السلطة والمستشارية على رأس ائتلاف حكومي مع الخضر والليبراليين، في عام حافل بالاستحقاقات مع ثلاثة انتخابات إقليمية.

بعد خمس سنوات، تمكن الاشتراكيون الديمقراطيون من إزاحة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي فاز بأغلبية مقاعد برلمان الولاية العام 2017 بعد حصوله على 40 بالمئة من الأصوات. لكن السؤال المطروح يتعلق بالعبر التي يمكن استخلاصها على مستوى البلاد عموما من الاستحقاق في أصغر الولايات؟

تظهر الاستطلاعات التي تُجرى على مستوى البلاد تراجعا لشعبية الحزب الاشتراكي الديمقراطي منذ الانتخابات التشريعية، إذ يتقدّم عليه المحافظون، كما أن انتقادات عدة توجّه إلى شولتس تطال خصوصا افتقاره لصفات الريادة في مواجهة الحرب في أوكرانيا أو الجائحة.

القضايا الإقليمية «قلبت الميزان»

وقال نائب رئيس الاتحاد المسيحي الديمقراطي أندرياس يونغ إن القضايا الإقليمية «قلبت الميزان» في هذه الانتخابات، وأعرب عن عدم رغبته في استخلاص عبر وطنية من هذه «الأمسية المريرة».

في المقابل، أكد الرئيس المشارك للحزب الاشتراكي الديمقراطي لارس كلينغبيل أن هذا النجاح الإقليمي يظهر أن انتصار سبتمبر لم يكن «نجاحا فريدا» دون مستقبل. ويبدو أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي استفاد في سارلاند من وحدة صف متينة أعقبت الغزو الروسي لأوكرانيا.

واعتبر تورستن فراي أحد كوادر كتلة الاتحاد المسيحي الديمقراطي في البرلمان الاتحادي الألماني «بوندستاغ» أن «كل ما يُقال ويُفعل حاليا يقع تحت تأثير الحرب. ليس التوقيت ملائما للمعارضة».

وحظوظ تشكيل ائتلاف بين الاشتراكيين الديمقراطيين والاتحاد المسيحي الديمقراطي وافرة في هذه المنطقة، علما بأن الفصيلين منضويان في ائتلاف فيها منذ سنوات، إلا أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي سيكون هو القوة المهيمنة هذه المرة.

وتواجه الأحزاب الأخرى، من الخضر إلى اليمين المتشدد مرورا بالليبراليين، صعوبات للوصول إلى عتبة 5% من الأصوات اللازمة لدخول البرلمان الإقليمي، وفق التقديرات الأولية.

«تململ عام»

ارتكز الاشتراكيون الديمقراطيون على شعبية الزعيمة المحلية للحزب الحقوقية أنكي ريلينغر البالغة 45 عاما. وريلينغر وزيرة سابقة للاقتصاد في حكومة المقاطعة والنائبة السابقة لرئيس حكومتها، وتحظى بشعبية لدى أبناء الولاية الذين يثمّنون انخراطها في مساعدة ضحايا تراجع القطاع الصناعي في المنطقة.

أما خصمها، رئيس حكومة الولاية توبياس هانس البالغ 44 عاما، فسيتخلى عن منصبه الذي يتولاه منذ أربع سنوات. فهذا الأستاذ الجامعي راكم الهفوات منذ أن رشّحته للمنصب في العام 2018 الزعيمة السابقة للحزب أنيغريت كرامب-كارنباور التي اعتبرت في فترة ما «خليفة» أنغيلا ميركل.

يعني ذلك أنه لا يزال أمام زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي فريدريك ميرتس الكثير للقيام به لإخراج حزبه من الأزمة التي يمر بها منذ رحيل ميركل. وميرتس اليميني الذي انتخب في يناير زعيما للحزب، ألغى مشاركته في اجتماع لحشد الدعم الخميس وبدا أنه صرف النظر عن إمكان تحقيق انتصار في هذه الانتخابات.