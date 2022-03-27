جولة مفاوضات جديدة بين موسكو وكييف في تركيا

القاهرة - بوابة الوسط

يلتقي وفدان روسي وأوكراني اعتبارًا من الإثنين في تركيا في إطار جولة مفاوضات مباشرة جديدة، وفق ما أعلن أحد المفاوضين الأوكرانيين دافيد أراخاميا، الأحد.

وكتب المفاوض على صفحته على فيسبوك «خلال المباحثات اليوم عبر تقنية الفيديو، اتُخذ قرار بعقد الجولة المباشرة المقبلة في تركيا بين 28 و30 مارس». وكانت جولة مماثلة جرت في العاشر من مارس في مدينة أنطاليا التركية بين وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا من دون أن تؤدي إلى تقدم ملموس، بحسب «فرانس برس».

المفاوضات مع روسيا «بالغة الصعوبة»

اعتبر وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، الجمعة، أن المفاوضات مع روسيا «بالغة الصعوبة»، وذلك بعد أكثر من شهر من بدء الغزو الروسي لبلاده.

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وقال كوليبا في بيان إن «العملية التفاوضية بالغة الصعوبة»، نافيًا التوصل إلى «تفاهم» مع موسكو في هذه المرحلة. وفي وقت سابق الجمعة، أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن ثمة توافقًا بين موسكو وكييف على أربع نقاط في المفاوضات من أصل ست.

لم تحرز تقدمًا حول النقاط الرئيسية

أعلنت روسيا، الجمعة، أن المفاوضات مع أوكرانيا لم تحرز تقدمًا حول النقاط الرئيسية، وذلك بعد 30 يومًا على الهجوم العسكري الروسي على جارتها الموالية للغرب.

وقال المفاوض الروسي فلاديمير ميدينسكي للصحفيين «في ما يتعلق بالنقاط الثانوية فإن المواقف تتلاقى، ولكن بالنسبة إلى النقاط الرئيسية فإنها في الحقيقة تراوح مكانها»، حسبما نقلت عنه وكالات أنباء روسية.