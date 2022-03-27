مباحثات «فرنسية سعودية إماراتية» بشأن تنويع إمدادات الطاقة لأوروبا

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان، الأحد، مع نظيريه السعودي والإماراتي مسألة تنويع إمدادات الأوروبيين بالطاقة بهدف خفض اعتمادهم على روسيا.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية إن لودريان «أكد ضرورة حصول تعبئة دولية قوية لزيادة الضغط على روسيا من أجل وقف الهجوم في أوكرانيا». وأكدت آن-كلير لوجندر أيضًا «أهمية مواصلة العمل بهدف تنويع إمدادات الطاقة الأوروبية»، وفق «فرانس برس».

موقف ضد روسيا

تجنبت السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم، والإمارات وهي أيضًا بين أكبر مصدري النفط الخام في العالم حتى الآن اتخاذ موقف ضد روسيا.

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ويطالب الأوروبيون دول الخليج بزيادة إنتاجها من النفط للحد من ارتفاع أسعار النفط بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا وخفض حصة النفط الروسي في السوق العالمية.

خفض مشترياته من الغاز الروسي

كما يعمل الاتحاد الأوروبي الذي يعتمد على المحروقات الروسية، على تنظيم نفسه لخفض مشترياته من الغاز الروسي بمعدل الثلثين اعتبارًا من هذه السنة. يزور وزير الخارجية الفرنسي الأسبوع المقبل قطر التي تعد بين أكبر ثلاث دول مصدرة للغاز الطبيعي المسال.

خلال محادثته مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ذكر جان ايف لودريان «بالإدانة الشديدة» الفرنسية للهجمات التي شنها الحوثيون على الأراضي السعودية وقدم دعمه «للمبادرات» الهادفة للتوصل إلى حل سياسي للنزاع اليمني.

يدور النزاع منذ أكثر من سبع سنوات بين القوات الموالية للحكومة المدعومة من تحالف عسكري بقيادة الرياض، والمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران.

إعادة تعويم النظام السوري دون مقابل

من جانب آخر، حذر وزير الخارجية الفرنسي نظيره الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان من أن «إعادة تعويم النظام السوري دون مقابل لن تحمل الاستقرار لسورية أو المنطقة».

وكان الرئيس السوري بشار الأسد قام بزيارة الى الإمارات في مارس، هي الأولى له الى دولة عربية منذ بدء النزاع في بلاده في 2011. شدد وزير الخارجية الفرنسية أيضًا مرة جديدة على «ضرورة العودة في أسرع وقت» إلى الاتفاق النووي الإيراني.

باتت الولايات المتحدة وإيران في المراحل الأخيرة من المحادثات غير المباشرة الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي المبرم العام 2015 بهدف منع طهران من حيازة السلاح النووي مقابل رفع العقوبات التي تخنق اقتصادها. واعتبر الاتحاد الأوروبي السبت أن التوصل الى اتفاق هو «مسألة أيام».