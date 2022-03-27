Atwasat

«بيلد»: ألمانيا تعتزم حيازة درع صاروخية إسرائيلية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 27 مارس 2022, 12:47 مساء
«بيلد»: ألمانيا تعتزم حيازة درع صاروخية إسرائيلية
المستشار الألماني، أولاف شولتس. (الإنترنت)
alwasat radio

 

تعتزم الحكومة الألمانية، التي قررت إثر الغزو الروسي لأوكرانيا، الاستثمار بشكل كبير في المجال الدفاعي، حيازة منظومة إسرائيلية مضادة للصواريخ، وفق ما أفادت جريدة «بيلد» الألمانية الأحد.

وأكدت الجريدة الأكثر انتشارًا في ألمانيا، أن القرار لم يُتخذ رسميًا بعد، إلا أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي ينتمي إليه المستشار أولاف شولتس وهو الحزب الرئيسي في الائتلاف الحاكم، مؤيد لفكرة حيازة هذه الدرع الصاروخية، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقال مقرر ميزانية الدفاع في مجلس النواب الألماني «البوندستاغ»، أندرياس شفارتز، للجريدة: «علينا أن نحمي أنفسنا بشكل أفضل من التهديد الروسي، لذلك نحن بحاجة بشكل سريع إلى درع صاروخية على نطاق ألمانيا» وأضاف: «المنظومة الإسرائيلية (Arrow 3) حل جيد، وهذه المنظومة المضادة للصواريخ مخصصة لاعتراض الصواريخ البعيدة المدى».

وبحسب جريدة «بيلد»، يبلغ ثمن هذه المنظومة المستوحاة من نظام «القبة الحديدية» الإسرائيلي للدفاع الصاروخي، نحو ملياري يورو، وقد تصبح جاهزة للاستخدام اعتبارًا من العام 2025 في ثلاثة مواقع في ألمانيا، وستكون الدرع قوية بما فيه الكفاية لحماية بولندا ورومانيا ودول البلطيق أيضًا.

وتابع شفارتز: «يمكننا توسيع القبة الحديدية إلى أجواء الدول المجاورة لنا. وبالتالي فإننا سنلعب دورًا رئيسيًا في سبيل (الحفاظ) على أمن أوروبا»، لم تكن ألمانيا تخصص في السنوات الأخيرة ميزانية كبيرة للدفاع، إلا أنها قامت بتحول جذري تاريخي في أواخر فبراير، إثر الغزو الروسي لأوكرانيا الذي شكل صدمة للعالم بأسره.

وأعلن شولتس في 27 فبراير، بعد ثلاثة أيام من بدء الهجوم الروسي، تخصيص مبلغ مئة مليار يورو لتحديث الجيش الألماني وتحقيق هدف تجاوز النفقات العسكرية نسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«واشنطن بوست»: البيت الأبيض يقترح زيادة الضرائب على الأكثر ثراءً

«واشنطن بوست»: البيت الأبيض يقترح زيادة الضرائب على الأكثر ثراءً
لبنانيون يستبدلون الحبوب باللحوم وسط أزمة اقتصادية خانقة

لبنانيون يستبدلون الحبوب باللحوم وسط أزمة اقتصادية خانقة
باريس تستدعي السفير الروسي بعد رسوم كاريكاتورية اعتبرت «غير مقبولة»

باريس تستدعي السفير الروسي بعد رسوم كاريكاتورية اعتبرت «غير مقبولة»
كييف: واشنطن لا تعارض تسليمنا مقاتلات بولندية

كييف: واشنطن لا تعارض تسليمنا مقاتلات بولندية
تسديد الديون ومعالجة المرضى بالخارج ضمن محاور زيارة أبوجناح إلى مصر

تسديد الديون ومعالجة المرضى بالخارج ضمن محاور زيارة أبوجناح إلى مصر
الذهول يسيطر على إيطاليا بعد الكابوس المقدوني

الذهول يسيطر على إيطاليا بعد الكابوس المقدوني
ميسي يلمح لاعتزال اللعب الدولي

ميسي يلمح لاعتزال اللعب الدولي
نورلاند يكشف تفاصيل المقترح الأميركي بشأن إدارة عائدات النفط الليبي

نورلاند يكشف تفاصيل المقترح الأميركي بشأن إدارة عائدات النفط الليبي
شاهد زعيم كوريا الشمالية وهو يعطي أمر إطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات (فيديو وصور)

شاهد زعيم كوريا الشمالية وهو يعطي أمر إطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات (فيديو ...
«بوابة الوسط» ترصد 293 هدفا وخريطة المباريات المتبقية في الدوري الممتاز

«بوابة الوسط» ترصد 293 هدفا وخريطة المباريات المتبقية في الدوري الممتاز
وزير خارجية قطر: لم نشهد «أبدًا» استجابة عالمية لمعالجة معاناة السوريين والفلسطيينين والليبيين والعراقيين والأفغان على غرار أوكرانيا

وزير خارجية قطر: لم نشهد «أبدًا» استجابة عالمية لمعالجة معاناة السوريين ...
بالصور: مميزات «بورشه 911 كلاسيك كلوب كوبيه»

بالصور: مميزات «بورشه 911 كلاسيك كلوب كوبيه»
ماذا بعد الخروج من الموجة الرابعة لـ«كورونا»؟ انخفاضات قياسية في الإصابات.. واستقرار معدل الوفيات

ماذا بعد الخروج من الموجة الرابعة لـ«كورونا»؟ انخفاضات قياسية في الإصابات.. ...
هجمات الحوثيين تتسبب في أضرار بالغة بمنشآت نفطية في السعودية (فيديو)

هجمات الحوثيين تتسبب في أضرار بالغة بمنشآت نفطية في السعودية (فيديو)
بث مباشر .. قناة الوسط «WTV» تحاور رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا

بث مباشر .. قناة الوسط «WTV» تحاور رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا
راديو فرنسا: مرتزقة سوريون في ليبيا يتأهبون للقتال ضد روسيا أو أوكرانيا

راديو فرنسا: مرتزقة سوريون في ليبيا يتأهبون للقتال ضد روسيا أو أوكرانيا
عبر قناة «WTV».. الليبي سعد الفلاح يسقط خصمه الأوزباكستاني بالقاضية (فيديو)

عبر قناة «WTV».. الليبي سعد الفلاح يسقط خصمه الأوزباكستاني بالقاضية (فيديو)
جريدة «الوسط»: معركة «شد حبال» للسيطرة على أموال النفط

جريدة «الوسط»: معركة «شد حبال» للسيطرة على أموال النفط
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
البيت الأبيض: بايدن لم يدع إلى «تغيير النظام» في روسيا
البيت الأبيض: بايدن لم يدع إلى «تغيير النظام» في روسيا
وزير خارجية الاتحاد الأوروبي يتوقع اتفاقا نوويا مع إيران «خلال أيام»
وزير خارجية الاتحاد الأوروبي يتوقع اتفاقا نوويا مع إيران «خلال ...
كييف: واشنطن لا تعارض تسليمنا مقاتلات بولندية
كييف: واشنطن لا تعارض تسليمنا مقاتلات بولندية
باريس تستدعي السفير الروسي بعد رسوم كاريكاتورية اعتبرت «غير مقبولة»
باريس تستدعي السفير الروسي بعد رسوم كاريكاتورية اعتبرت «غير ...
العثور على ثاني صندوق أسود لطائرة صينية تحطمت وفيها 132 راكبا
العثور على ثاني صندوق أسود لطائرة صينية تحطمت وفيها 132 راكبا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
واشنطن تشعر «بخيبة أمل عميقة» بسبب زيارة الرئيس السوري إلى الإمارات
واشنطن تشعر «بخيبة أمل عميقة» بسبب زيارة الرئيس السوري إلى ......
روسيا تحذر من أن تؤدي العقوبات الغربية إلى سقوط محطة الفضاء الدولية
روسيا تحذر من أن تؤدي العقوبات الغربية إلى سقوط محطة الفضاء ......
«الخارجية الروسية»: موسكو باشرت إجراءات «الخروج من مجلس أوروبا»
«الخارجية الروسية»: موسكو باشرت إجراءات «الخروج من مجلس ......
زعيم الشيشان يعلن انتقال ألف متطوع من بلاده إلى أوكرانيا للقتال مع الروس
زعيم الشيشان يعلن انتقال ألف متطوع من بلاده إلى أوكرانيا ......
الجيش الروسي يعلن أنه سيركز من الآن فصاعدا على «تحرير» شرق أوكرانيا
الجيش الروسي يعلن أنه سيركز من الآن فصاعدا على «تحرير» شرق ......
المزيد
«بيلد»: ألمانيا تعتزم حيازة درع صاروخية إسرائيلية
«بيلد»: ألمانيا تعتزم حيازة درع صاروخية إسرائيلية...
بلينكن: الولايات المتحدة وإسرائيل «ملتزمتان» بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي
بلينكن: الولايات المتحدة وإسرائيل «ملتزمتان» بمنع إيران من ......
واشنطن: العقوبات على الحرس الثوري «مستمرة» بغض النظر عن الاتفاق النووي
واشنطن: العقوبات على الحرس الثوري «مستمرة» بغض النظر عن ......
العثور على ثاني صندوق أسود لطائرة صينية تحطمت وفيها 132 راكبا
العثور على ثاني صندوق أسود لطائرة صينية تحطمت وفيها 132 ......
باريس تستدعي السفير الروسي بعد رسوم كاريكاتورية اعتبرت «غير مقبولة»
باريس تستدعي السفير الروسي بعد رسوم كاريكاتورية اعتبرت «غير ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط