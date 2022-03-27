واشنطن: العقوبات على الحرس الثوري «مستمرة» بغض النظر عن الاتفاق النووي

القاهرة - بوابة الوسط

أكد المبعوث الأميركي الخاص لإيران روبرت مالي، في مؤتمر في الدوحة، أن عقوبات بلاده على الحرس الثوري الإيراني ستبقى بغض النظر عن الاتفاق النووي أو عن مسألة إبقاء هذه القوة المسلحة مدرجة على قائمة المنظمات الإرهابية.

وقال مالي، في اليوم الثاني والأخير من مؤتمر «منتدى الدوحة»، إن «الحرس الثوري الإيراني سيظل خاضعًا للعقوبات بموجب القانون الأميركي، وسيظل تصورنا للحرس الثوري الإيراني كما هو بغض النظر» عن الاتفاق، وفق «فرانس برس».

وخلال مؤتمر الدوحة توقع وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، التوصل إلى اتفاق مع إيران في شأن برنامجها النووي «خلال أيام»، فيما يزور الممثل الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي إنريكي مورا، الذي يتولى تنسيق المباحثات، طهران.

وقال بوريل للصحفيين، على هامش مؤتمر «منتدى الدوحة» المنعقد في العاصمة القطرية، «نحن قريبون جدًا (من التوصل إلى اتفاق)، لكن هناك بعض المسائل العالقة»، مضيفًا: «لا أستطيع القول متى وكيف، لكنها مسألة أيام».