العثور على ثاني صندوق أسود لطائرة صينية تحطمت وفيها 132 راكبا

القاهرة - بوابة الوسط

عثر على ثاني صندوق أسود من الطائرة المنكوبة التابعة لشركة «شرق الصين»، التي تحطمت وفيها 132 راكبًا، ماتوا جميعهم.

وجرى العثور على الصندوق الأسود الثاني من الرحلة «إم يو5735»، التابعة لشركة «شرق الصين» في 27 مارس، حسبما ذكرت وكالة «فرانس برس».

وأمس، أكدت بكين مقتل جميع ركاب الطائرة البالغ عددهم 132 شخصًا.

وانتظرت عشرات العائلات منذ أيام أنباء عن مصير الذين استقلوا الطائرة، فيما كانت فرق الإنقاذ تمسح المنحدرات الحرجية بكثافة بحثًا عن حطام وعن ناجين محتملين من تحطم الطائرة.

وقال نائب المدير العام لهيئة الطيران المدني، هو تشنجيانغ، إن جميع الركاب قتلوا على متن الطائرة في 21 مارس، موضحًا: «تم تحديد هوية 120 ضحية من خلال التعرف إلى حمضهم النووي».

وعثر الأربعاء الماضي على أحد الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة. ويُعد تحطم هذه الطائرة الحادث الأسوأ في قطاع الطيران منذ العام 1994.