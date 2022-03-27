Atwasat

العثور على ثاني صندوق أسود لطائرة صينية تحطمت وفيها 132 راكبا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 27 مارس 2022, 08:50 صباحا
العثور على ثاني صندوق أسود لطائرة صينية تحطمت وفيها 132 راكبا
حطام طائرة «شرق الصين». (الإنترنت)
alwasat radio

عثر على ثاني صندوق أسود من الطائرة المنكوبة التابعة لشركة «شرق الصين»، التي تحطمت وفيها 132 راكبًا، ماتوا جميعهم.

وجرى العثور على الصندوق الأسود الثاني من الرحلة «إم يو5735»، التابعة لشركة «شرق الصين» في 27 مارس، حسبما ذكرت وكالة «فرانس برس».

وأمس، أكدت بكين مقتل جميع ركاب الطائرة البالغ عددهم 132 شخصًا.

وانتظرت عشرات العائلات منذ أيام أنباء عن مصير الذين استقلوا الطائرة، فيما كانت فرق الإنقاذ تمسح المنحدرات الحرجية بكثافة بحثًا عن حطام وعن ناجين محتملين من تحطم الطائرة.

وقال نائب المدير العام لهيئة الطيران المدني، هو تشنجيانغ، إن جميع الركاب قتلوا على متن الطائرة في 21 مارس، موضحًا: «تم تحديد هوية 120 ضحية من خلال التعرف إلى حمضهم النووي».

وعثر الأربعاء الماضي على أحد الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة. ويُعد تحطم هذه الطائرة الحادث الأسوأ في قطاع الطيران منذ العام 1994.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالفيديو: منتخب ليبيا يتخطى النيجر (2-1) في دورة موريتانيا الودية الدولية

بالفيديو: منتخب ليبيا يتخطى النيجر (2-1) في دورة موريتانيا الودية الدولية
الذهول يسيطر على إيطاليا بعد الكابوس المقدوني

الذهول يسيطر على إيطاليا بعد الكابوس المقدوني
شاهد زعيم كوريا الشمالية وهو يعطي أمر إطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات (فيديو وصور)

شاهد زعيم كوريا الشمالية وهو يعطي أمر إطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات (فيديو ...
«الأهلي بنغازي» يتعادل وديا مع «المقاولون العرب»

«الأهلي بنغازي» يتعادل وديا مع «المقاولون العرب»
دبي تعرض أكبر ماسة بيضاء في تاريخ المزادات

دبي تعرض أكبر ماسة بيضاء في تاريخ المزادات
«بوابة الوسط» ترصد 293 هدفا وخريطة المباريات المتبقية في الدوري الممتاز

«بوابة الوسط» ترصد 293 هدفا وخريطة المباريات المتبقية في الدوري الممتاز
الحرب في اليمن تدخل عامها الثامن مخلفة آلاف القتلى وملايين النازحين

الحرب في اليمن تدخل عامها الثامن مخلفة آلاف القتلى وملايين النازحين
الكيلاني عون الشاعر الرسام بدهشة الطفولة

الكيلاني عون الشاعر الرسام بدهشة الطفولة
وزير خارجية قطر: لم نشهد «أبدًا» استجابة عالمية لمعالجة معاناة السوريين والفلسطيينين والليبيين والعراقيين والأفغان على غرار أوكرانيا

وزير خارجية قطر: لم نشهد «أبدًا» استجابة عالمية لمعالجة معاناة السوريين ...
كيف أنهت أسواق النفط تعاملات الأسبوع؟

كيف أنهت أسواق النفط تعاملات الأسبوع؟
فطيرة تفاح دون فرن

فطيرة تفاح دون فرن
زيلينسكي يطالب قطر بزيادة إنتاج الغاز في مواجهة روسيا

زيلينسكي يطالب قطر بزيادة إنتاج الغاز في مواجهة روسيا
3 انتصارات عريبة في تصفيات كأس العالم بأفريقيا

3 انتصارات عريبة في تصفيات كأس العالم بأفريقيا
هجمات الحوثيين تتسبب في أضرار بالغة بمنشآت نفطية في السعودية (فيديو)

هجمات الحوثيين تتسبب في أضرار بالغة بمنشآت نفطية في السعودية (فيديو)
لقاء بين قادة الأردن ومصر والعراق والإمارات في العقبة

لقاء بين قادة الأردن ومصر والعراق والإمارات في العقبة
راديو فرنسا: مرتزقة سوريون في ليبيا يتأهبون للقتال ضد روسيا أو أوكرانيا

راديو فرنسا: مرتزقة سوريون في ليبيا يتأهبون للقتال ضد روسيا أو أوكرانيا
راديو فرنسا: مرتزقة سوريون في ليبيا يتأهبون للقتال ضد روسيا أو أوكرانيا

راديو فرنسا: مرتزقة سوريون في ليبيا يتأهبون للقتال ضد روسيا أو أوكرانيا
مدرب البرتغال يخشى سيناريو إيطاليا

مدرب البرتغال يخشى سيناريو إيطاليا
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
بايدن محذرا الروس: لا تفكروا حتى في التقدم إنش واحد داخل أراضي «الأطلسي»
بايدن محذرا الروس: لا تفكروا حتى في التقدم إنش واحد داخل أراضي ...
البيت الأبيض: بايدن لم يدع إلى «تغيير النظام» في روسيا
البيت الأبيض: بايدن لم يدع إلى «تغيير النظام» في روسيا
وزير خارجية الاتحاد الأوروبي يتوقع اتفاقا نوويا مع إيران «خلال أيام»
وزير خارجية الاتحاد الأوروبي يتوقع اتفاقا نوويا مع إيران «خلال ...
كييف: واشنطن لا تعارض تسليمنا مقاتلات بولندية
كييف: واشنطن لا تعارض تسليمنا مقاتلات بولندية
استدعاء السفير الروسي.. رسوم كاريكاتورية تفجر أزمة دبلوماسية بين باريس وموسكو
استدعاء السفير الروسي.. رسوم كاريكاتورية تفجر أزمة دبلوماسية بين ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
واشنطن تشعر «بخيبة أمل عميقة» بسبب زيارة الرئيس السوري إلى الإمارات
واشنطن تشعر «بخيبة أمل عميقة» بسبب زيارة الرئيس السوري إلى ......
روسيا تحذر من أن تؤدي العقوبات الغربية إلى سقوط محطة الفضاء الدولية
روسيا تحذر من أن تؤدي العقوبات الغربية إلى سقوط محطة الفضاء ......
«الخارجية الروسية»: موسكو باشرت إجراءات «الخروج من مجلس أوروبا»
«الخارجية الروسية»: موسكو باشرت إجراءات «الخروج من مجلس ......
زعيم الشيشان يعلن انتقال ألف متطوع من بلاده إلى أوكرانيا للقتال مع الروس
زعيم الشيشان يعلن انتقال ألف متطوع من بلاده إلى أوكرانيا ......
الجيش الروسي يعلن أنه سيركز من الآن فصاعدا على «تحرير» شرق أوكرانيا
الجيش الروسي يعلن أنه سيركز من الآن فصاعدا على «تحرير» شرق ......
المزيد
بلينكن: الولايات المتحدة وإسرائيل «ملتزمتان» بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي
بلينكن: الولايات المتحدة وإسرائيل «ملتزمتان» بمنع إيران من ......
واشنطن: العقوبات على الحرس الثوري «مستمرة» بغض النظر عن الاتفاق النووي
واشنطن: العقوبات على الحرس الثوري «مستمرة» بغض النظر عن ......
العثور على ثاني صندوق أسود لطائرة صينية تحطمت وفيها 132 راكبا
العثور على ثاني صندوق أسود لطائرة صينية تحطمت وفيها 132 ......
استدعاء السفير الروسي.. رسوم كاريكاتورية تفجر أزمة دبلوماسية بين باريس وموسكو
استدعاء السفير الروسي.. رسوم كاريكاتورية تفجر أزمة دبلوماسية......
كييف: واشنطن لا تعارض تسليمنا مقاتلات بولندية
كييف: واشنطن لا تعارض تسليمنا مقاتلات بولندية...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط