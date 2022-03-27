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استدعاء السفير الروسي.. رسوم كاريكاتورية تفجر أزمة دبلوماسية بين باريس وموسكو

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 27 مارس 2022, 12:08 صباحا
استدعاء السفير الروسي.. رسوم كاريكاتورية تفجر أزمة دبلوماسية بين باريس وموسكو
وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان. (أرشيفية: الإنترنت).
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أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية استدعاء السفير الروسي لدى باريس، الجمعة، بعد نشره على حسابه على «تويتر» رسومًا كاريكاتورية اعتبرت الدبلوماسية الفرنسية أنها «غير مقبولة».

وقالت الخارجية الفرنسية في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»: «نجهد لإبقاء قناة حوار ضروري مع روسيا» لكن هذا «السلوك غير ملائم على الإطلاق»، في اشارة خصوصا إلى رسم كاريكاتوري يظهر الأوروبيين جاثمين أمام العم سام الذي يرمز إلى الولايات المتحدة.

أمّا الرسم الثاني فيظهر أوروبا مريضة، مستلقية على سرير، ويحقنها جلّادان هما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بمواد مختلفة باسم «النازية الجديدة» و«الخوف من روسيا» و«كوفيد-19».

وأكدت السفارة الروسية لـ«فرانس برس» أن «مسألة التغريدة المنشورة قد طُرحت، من بين مسائل أخرى» صباح الجمعة. وأُزيلت التغريدة بعد نشرها الخميس. وأضافت السفارة الروسية: «لفتنا انتباه زملائنا الفرنسيين بشأن الاستفزازات وأعمال التخريب ضد البعثات الديبلوماسية الروسية في فرنسا».

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