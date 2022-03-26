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وزير خارجية الاتحاد الأوروبي يتوقع اتفاقا نوويا مع إيران «خلال أيام»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 26 مارس 2022, 09:56 مساء
وزير خارجية الاتحاد الأوروبي يتوقع اتفاقا نوويا مع إيران «خلال أيام»
وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل. (الإنترنت)
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توقع وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، خلال مؤتمر في الدوحة السبت، التوصل إلى اتفاق مع إيران في شأن برنامجها النووي «خلال أيام»، فيما يزور الممثل الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي إنريكي مورا، الذي يتولى تنسيق المباحثات، طهران.

وقال بوريل للصحفيين، على هامش مؤتمر «منتدى الدوحة» المنعقد في العاصمة القطرية، «نحن قريبون جدًّا (من التوصل إلى اتفاق)، لكن هناك بعض المسائل العالقة»، مضيفًا: «لا أستطيع القول متى وكيف، لكنها مسألة أيام»، وفق «فرانس برس».

وصول مبعوث الاتحاد الأوروبي إلى طهران
ويصل مبعوث الاتحاد الأوروبي الذي يتولى تنسيق مباحثات إحياء الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني إلى طهران، مساء السبت، للعمل على حل نقاط التباين المتبقية بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة، في زيارة سبقها توقع وزير خارجية التكتل القاري إنجاز تفاهم «خلال أيام».

ويأتي ذلك في يوم كشف وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، أن إسقاط واشنطن التصنيف «الإرهابي» عن الحرس الثوري هو من ضمن المسائل العالقة في مباحثات إحياء الاتفاق.

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وقبل نحو عام، بدأت إيران والقوى التي لا تزال منضوية في اتفاق 2015 (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا، والصين)، مباحثات في فيينا بمشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة التي انسحبت أحاديًا منه في 2018.

ويتولى الاتحاد الأوروبي دور المنسق في المباحثات الهادفة لإحياء الاتفاق عبر عودة واشنطن إلى متنه، ورفع العقوبات التي عاودت فرضها على إيران بعد انسحابها، وامتثال الأخيرة مجددًا لكامل بنوده بعد تراجعها عن الكثير منها ردًا على الخطوة الأميركية. وأكد المعنيون تحقيق تقدم، مع تبقي نقاط تباين تتطلب «قرارات سياسية».

 رفع عقوبات عن طهران في مقابل قيود صارمة
ومن المقرر أن يصل الدبلوماسي إنريكي مورا إلى طهران، ليل السبت، ويلتقي الأحد كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري، وفق وكالة «إرنا» الرسمية. وكان مورا كتب عبر «تويتر» إن الزيارة هي في إطار استكمال «ردم الفجوات المتبقية في مباحثات فيينا بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة (الاسم الرسمي للاتفاق) ... علينا إنجاز هذا التفاوض. ثمة الكثير على المحك».

وأتاح الاتفاق رفع عقوبات عن طهران في مقابل قيود صارمة على برنامجها النووي، الا أن الولايات المتحدة انسحبت منه في عهد رئيسها السابق دونالد ترامب، وأعادت فرض عقوبات قاسية، ما دفع طهران للتراجع عن غالبية التزاماتها بموجب الاتفاق.

وتشدد الدول الغربية على ضرورة الإسراع في إنجاز المباحثات وإحياء الاتفاق، في ظل تسارع الأنشطة النووية لإيران وتقلص المدة التي قد تحتاج إليها لجمع ما يكفي من المواد لصنع سلاح ذري، علمًا بأن طهران نفت على الدوام سعيها لأمر كهذا.

وبينما كان المعنيون يؤكدون في الآونة الأخيرة قرب الاتفاق، طرأت عقبة مرتبطة بالغزو الروسي لأوكرانيا، إذ طلبت موسكو الحصول على ضمانات خطية من واشنطن بأن العقوبات الغربية التي فرضت عليها أخيرًا بسبب الأزمة مع كييف، لن تؤثر على تعاونها مع طهران.

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