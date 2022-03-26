Atwasat

بايدن محذرا الروس: لا تفكروا حتى في التقدم إنش واحد داخل أراضي «الأطلسي»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 26 مارس 2022, 08:52 مساء
بايدن محذرا الروس: لا تفكروا حتى في التقدم إنش واحد داخل أراضي «الأطلسي»
بايدن يلتقي لاجئين أوكرانيين في بولندا. (الإنترنت)
alwasat radio

كرر الرئيس الأميركي جو بايدن، السبت، تأكيده أن الولايات المتحدة لا تريد الدخول في نزاع مع القوات الروسية التي غزت أوكرانيا، لكنه حذر الروس قائلًا: «لا تفكروا حتى في التقدم إنش واحد داخل أراضي حلف شمال الأطلسي».

وأضاف، في كلمة من القلعة الملكية في وارسون «لا شك في أن هذه الحرب أصبحت فشلًا استراتيجيًا لروسيا»، وفق «فرانس برس».

ي فلاديمير بوتين «لا يمكنه البقاء في السلطة»
وقال إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين «لا يمكنه البقاء في السلطة»، وذلك في خطاب ألقاه في العاصمة البولندية، وارسو، تناول فيه النزاع في أوكرانيا. وختم خطابه قائلًا: «سيكون لنا مستقبل مختلف، مستقبل أكثر إشراقًا متجذر في الديمقراطية والمبدأ والأمل والنور». وأضاف: «بحق الله، لا يمكن لهذا الرجل البقاء في السلطة».

وصف الرئيس الأميركي جو بايدن، السبت، مقاومة أوكرانيا في مواجهة القوات الروسية بأنها جزء من «معركة عظيمة من أجل الحرية»، داعيًا العالم إلى الاستعداد «لمعركة طويلة».

وقال بايدن، من القصر الرئاسي في العاصمة البولندية وارسو، إن روسيا «خنقت الديمقراطية وسعت للقيام بذلك أيضًا في أماكن أخرى». وأضاف، متوجهًا للأوكرانيين: «نحن إلى جانبكم. نقطة على السطر»، وفق «فرانس برس».

فشل استراتيجي» لروسيا
ووصف جو بايدن، السبت، النزاع في أوكرانيا بأنه «فشل استراتيجي» لروسيا، مؤكدًا أن الشعب الروسي «ليس عدونا».

وقال بايدن، من القلعة الملكية في العاصمة البولندية وارسو، «لا شك في أن هذه الحرب أصبحت فشلًا استراتيجيًا لروسيا». وأضاف، متوجهًا إلى الشعب الروسي: «أرفض تصديق فكرة أنكم تقبلون بقتل أطفال وأجداد أبرياء أو أنكم تقبلون بقصف روسي لمستشفيات ومدارس ومستشفيات توليد».

 فلاديمير بوتين «جزار»
وصف الرئيس الأميركي جو بايدن، نظيره الروسي فلاديمير بوتين بـ«جزار» خلال لقائه لاجئين أوكرانيين في وارسو السبت. وردًّا على سؤال حول رأيه «بفلاديمير بوتين نظرًا لما يفعله بهؤلاء الناس»، قال بايدن: «إنه جزار».

والتقى بايدن، السبت، في وارسو وزيرين أوكرانيين ولاجئين فروا من الغزو الروسي لبلادهم، غداة إعلان الجيش الروسي تركيز هجومه على منطقة دونباس في شرق أوكرانيا. وشارك بايدن في لقاء غير رسمي مع وزيري الخارجية  الأوكراني والدفاع الأوكرانيين، دميترو كوليبا وأوليسكي ريزنيكوف، ووزيري الخارجية والدفاع الأميركيين أنتوني بلينكن ولويد أوستن. 

 القوات الروسية تركيز الجهود على «تحرير دونباس»
وأحدثت قيادة القوات الروسية مفاجأة، إذ أعلنت الجمعة «تركيز الجزء الأكبر من الجهود على الهدف الرئيسي: تحرير دونباس»، ما يتباين مع تأكيدات موسكو حتى الآن أن هجومها يهدف إلى «نزع السلاح واجتثاث النازية» في أوكرانيا ككل وليس فقط في المنطقة التي تضم «الجمهوريتين» الانفصاليتين المواليتين لروسيا.

وأكد وزير الدفاع الروسي، السبت، أن روسيا لا تخطط لاستدعاء جنود احتياط للقتال في أوكرانيا، مستنكرًا «الدعوات المزيفة» التي يتلقاها الروس، التي تنسب الدولة مصدرها للاستخبارات الأوكرانية. 

-  الرئيس الأميركي سيلتقي وزيري الخارجية والدفاع الأوكرانيين في «وارسو»
-  الرئيس الأميركي يصل إلى مدينة جيشوف ببولندا قرب الحدود مع أوكرانيا

من جانبه اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، روسيا بتأجيج سباق تسلح خطير بتلويحها باستخدام السلاح النووي، خلال مداخلة عبر الفيديو أمام مؤتمر سياسي في الدوحة.

وطالب الرئيس الأوكراني قطر بزيادة إنتاج مواردها من الطاقة، خصوصًا الغاز للتعويض عن إمدادات الطاقة الروسية والتصدي للتهديدات الروسية باستخدام الطاقة «لابتزاز العالم».

البند الخامس من معاهدة حلف شمال الأطلسي
وقال الرئيس الأميركي جو بايدن، لنظيره البولندي أندري دودا خلال زيارة إلى وارسو، السبت، إن الولايات المتحدة تعتبر البند الخامس من معاهدة حلف شمال الأطلسي الخاصة بالدفاع المشترك «واجبًا مقدسًا».

وقال بايدن لدودا: «يمكنكم الاعتماد على ذلك... من أجل حريتكم وحريتنا»، فيما قال الرئيس البولندي إن مواطنيه يشعرون «بتهديد كبير» من جراء النزاع الدائر في أوكرانيا. وأمام لاجئين أوكرانيين في وارسو، وصف بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه «جزار، نظرًا لما يفعله بهؤلاء الناس».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد زعيم كوريا الشمالية وهو يعطي أمر إطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات (فيديو وصور)

شاهد زعيم كوريا الشمالية وهو يعطي أمر إطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات (فيديو ...
«الأهلي بنغازي» يتعادل وديا مع «المقاولون العرب»

«الأهلي بنغازي» يتعادل وديا مع «المقاولون العرب»
دبي تعرض أكبر ماسة بيضاء في تاريخ المزادات

دبي تعرض أكبر ماسة بيضاء في تاريخ المزادات
«بوابة الوسط» ترصد 293 هدفا وخريطة المباريات المتبقية في الدوري الممتاز

«بوابة الوسط» ترصد 293 هدفا وخريطة المباريات المتبقية في الدوري الممتاز
الحرب في اليمن تدخل عامها الثامن مخلفة آلاف القتلى وملايين النازحين

الحرب في اليمن تدخل عامها الثامن مخلفة آلاف القتلى وملايين النازحين
الكيلاني عون الشاعر الرسام بدهشة الطفولة

الكيلاني عون الشاعر الرسام بدهشة الطفولة
وزير خارجية قطر: لم نشهد «أبدًا» استجابة عالمية لمعالجة معاناة السوريين والفلسطيينين والليبيين والعراقيين والأفغان على غرار أوكرانيا

وزير خارجية قطر: لم نشهد «أبدًا» استجابة عالمية لمعالجة معاناة السوريين ...
كيف أنهت أسواق النفط تعاملات الأسبوع؟

كيف أنهت أسواق النفط تعاملات الأسبوع؟
فطيرة تفاح دون فرن

فطيرة تفاح دون فرن
زيلينسكي يطالب قطر بزيادة إنتاج الغاز في مواجهة روسيا

زيلينسكي يطالب قطر بزيادة إنتاج الغاز في مواجهة روسيا
3 انتصارات عريبة في تصفيات كأس العالم بأفريقيا

3 انتصارات عريبة في تصفيات كأس العالم بأفريقيا
هجمات الحوثيين تتسبب في أضرار بالغة بمنشآت نفطية في السعودية (فيديو)

هجمات الحوثيين تتسبب في أضرار بالغة بمنشآت نفطية في السعودية (فيديو)
لقاء بين قادة الأردن ومصر والعراق والإمارات في العقبة

لقاء بين قادة الأردن ومصر والعراق والإمارات في العقبة
راديو فرنسا: مرتزقة سوريون في ليبيا يتأهبون للقتال ضد روسيا أو أوكرانيا

راديو فرنسا: مرتزقة سوريون في ليبيا يتأهبون للقتال ضد روسيا أو أوكرانيا
مدرب البرتغال يخشى سيناريو إيطاليا

مدرب البرتغال يخشى سيناريو إيطاليا
الجيش الروسي يعلن أنه سيركز من الآن فصاعدا على «تحرير» شرق أوكرانيا

الجيش الروسي يعلن أنه سيركز من الآن فصاعدا على «تحرير» شرق أوكرانيا
عبر قناة «WTV».. الليبي سعد الفلاح يسقط خصمه الأوزباكستاني بالقاضية (فيديو)

عبر قناة «WTV».. الليبي سعد الفلاح يسقط خصمه الأوزباكستاني بالقاضية (فيديو)
كوبولا يكشف رفضه لإخراج «العرّاب» قبل 50 عاما

كوبولا يكشف رفضه لإخراج «العرّاب» قبل 50 عاما
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
بايدن يصف بوتين بـ«جزار» أثناء لقائه لاجئين أوكرانيين في بولندا
بايدن يصف بوتين بـ«جزار» أثناء لقائه لاجئين أوكرانيين في بولندا
بكين: مقتل جميع ركاب طائرة «شرق الصين» وعددهم 132 شخصا
بكين: مقتل جميع ركاب طائرة «شرق الصين» وعددهم 132 شخصا
واشنطن تأمل في أن تتراجع «طالبان» عن حظر تعليم الفتيات «خلال أيام»
واشنطن تأمل في أن تتراجع «طالبان» عن حظر تعليم الفتيات «خلال ...
روسيا تتهم أذربيجان بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في قره باغ
روسيا تتهم أذربيجان بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في قره باغ
بايدن يدعو العالم إلى الاستعداد لـ«معركة طويلة» جراء الحرب الأوكرانية
بايدن يدعو العالم إلى الاستعداد لـ«معركة طويلة» جراء الحرب ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
واشنطن تشعر «بخيبة أمل عميقة» بسبب زيارة الرئيس السوري إلى الإمارات
واشنطن تشعر «بخيبة أمل عميقة» بسبب زيارة الرئيس السوري إلى ......
روسيا تحذر من أن تؤدي العقوبات الغربية إلى سقوط محطة الفضاء الدولية
روسيا تحذر من أن تؤدي العقوبات الغربية إلى سقوط محطة الفضاء ......
«الخارجية الروسية»: موسكو باشرت إجراءات «الخروج من مجلس أوروبا»
«الخارجية الروسية»: موسكو باشرت إجراءات «الخروج من مجلس ......
زعيم الشيشان يعلن انتقال ألف متطوع من بلاده إلى أوكرانيا للقتال مع الروس
زعيم الشيشان يعلن انتقال ألف متطوع من بلاده إلى أوكرانيا ......
الجيش الروسي يعلن أنه سيركز من الآن فصاعدا على «تحرير» شرق أوكرانيا
الجيش الروسي يعلن أنه سيركز من الآن فصاعدا على «تحرير» شرق ......
المزيد
وزير خارجية الاتحاد الأوروبي يتوقع اتفاقا نوويا مع إيران «خلال أيام»
وزير خارجية الاتحاد الأوروبي يتوقع اتفاقا نوويا مع إيران ......
البيت الأبيض: بايدن لم يدع إلى «تغيير النظام» في روسيا
البيت الأبيض: بايدن لم يدع إلى «تغيير النظام» في روسيا...
بايدن محذرا الروس: لا تفكروا حتى في التقدم إنش واحد داخل أراضي «الأطلسي»
بايدن محذرا الروس: لا تفكروا حتى في التقدم إنش واحد داخل ......
بايدن يدعو العالم إلى الاستعداد لـ«معركة طويلة» جراء الحرب الأوكرانية
بايدن يدعو العالم إلى الاستعداد لـ«معركة طويلة» جراء الحرب ......
روسيا تتهم أذربيجان بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في قره باغ
روسيا تتهم أذربيجان بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في قره باغ...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط